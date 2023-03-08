FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

Dolar başta olmak üzere altın, hisse senetleri, kripto gibi birçok varlığın yönünü belirleyen FED faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...
Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.
ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.
31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık