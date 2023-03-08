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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

08.03.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı merakla bekleniyor. Dünya piyasalarının yönünü belirleyecek FED faiz toplantısında alınacak faiz kararının, toplantının yapıldığı gün açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere yılın ilk toplantısında FED, faizleri yükseltme kararı almıştı. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

Dolar başta olmak üzere altın, hisse senetleri, kripto gibi birçok varlığın yönünü belirleyen FED faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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Fed faiz dolar

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