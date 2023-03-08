FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

Dolar başta olmak üzere altın, hisse senetleri, kripto gibi birçok varlığın yönünü belirleyen FED faiz toplantısında alınacak olan faiz kararı merakla bekleniyor. Bilindiği üzere yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilmişti. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? İşte detaylar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

