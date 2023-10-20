FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? Küresel piyasalarda gözler 2023 Ekim ayı FED faiz kararında

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak edildi. Ekim ayı FED faiz kararı Jerome Powell tarafından duyurulacak. Bilindiği üzerre ABD Merkez Bankası Eylül'de politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutmuştu. Ekim ayı FED faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte ABD Merkez Bankası toplantı tarihleri...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantılar 31 Ekim-1 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Jerome Powell toplantının ardından Ekim ayı FED faiz kararını duyuracak.

EKİM AYI FED FAİZ FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Hafta başından itibaren ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" sözle yönlendirmeleri devam ederken, ülkede dün açıklanan veriler de ABD ekonomisine dair olumsuz sinyaller verdi.

Fed'in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağına dair öngörülerin artmasıyla Conference Board (CB) Tüketici Güven Endeksi, eylülde aylık bazda 5,7 puan azalışla 103'e düşerek beklentilerin altında kaldı. Endeks, bu gerilemeyle son 5 ayın en düşük seviyesine indi.

Analistler, Fed'in veri odaklı hareket edeceğini bildirdiğini anımsatarak, açıklanacak verilerle birlikte piyasalarda oynaklığın artabileceğini vurguladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, faiz oranlarının "anlamlı derecede yüksek" olma ihtimalini yüzde 40 olarak gördüğünü belirtti.

FED EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık





