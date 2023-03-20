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FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? 2023 Mart ayı FED faiz kararı için gözler o tarihte!

20.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı için geri sayım başladı. Dünya piyasalarının yönünü belirleyecek olan kritik 2 toplantı bu hafta gerçekleştirilecek. Jerome Powell toplantı sonrası açıklamalarda bulunacak. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2023 Mart ayı FED faiz kararı için beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Beklentiler ne yönde? 2023 Mart ayı FED faiz kararı için gözler o tarihte!

FED faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. FED faiz kararı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek kritik toplantı sonrası açıklanacak. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 2023 Mart ayı FED faiz kararının çıkacağı kritik PPK toplantısına dair detaylar...

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yılın ikinci FED faiz toplantısı 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantıda alınacak faiz kararının, toplantının ardından basın açıklaması ile duyurulması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED faiz kararına ilişkin konuşan analistler, 22 Mart'taki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının yüzde 25 ihtimalle olasılık dahilinde olduğunu kaydederek, Powell'ın açıklamalarında konuya ilişkin ipuçları aranacağını vurguladı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek üç toplantıda toplam 75 baz puan faiz artırabileceğinin öngörüldüğünü hatırlatan analistler, Powell'ın açıklamalarının yanı sıra cuma günkü tarım dışı istihdam verisinin de söz konusu beklentileri önemli ölçüde etkileyebileceğini kaydetti.

2023'ÜN İLK FED TOPLANTISI SONRASI FAİZ YÜKSELTİLDİ!

ABD'de görülen ekonomik sorunlar nedeniyle FED geçtiğimiz yıl peş peşe faiz yükseltme kararı almıştı. Bu sene de gerçekleştirilen ilk faiz toplantısında, faizler artırıldı.

31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılan yılın ilk FED faiz toplantısında faiz oranının yüzde 4,75 seviyesine yükseltilmesine karar verilmişti.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD FED faiz kararı ne olacak? Yılın ikinci toplantısı bekleniyor!

2023 FED FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİ

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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