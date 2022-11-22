FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Tüm düyanın merakla beklediği Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Kasım ayında yapılan FED toplantısı sonrası ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmıştı. Yılın son FED faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi aralık toplantısıyla birlikte FED’in faiz artırımlarında frene basabileceği yönünde. İşte aralık ayı FED faiz toplantısına dair detaylar...

YILIN SON FED TOPLANTISI YAPILACAK

Aralık ayı FED toplantısı 13-14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası FED faiz kararı açıklanacak.

SON FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu.



