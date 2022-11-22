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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son FED toplantısı ne zaman yapılacak?

22.11.2022 22:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararının açıklanması için gözler yılın son FED toplantısına çevrildi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı FED faiz kararı küresel piyasalar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Açıklanan son FED faiz kararına göre son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaşılmıştı .Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son FED toplantısı ne zaman yapılacak?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yılın son FED toplantısı ne zaman yapılacak?

Tüm düyanın merakla beklediği Fed faiz kararı için geri sayım sürüyor. Kasım ayında yapılan FED toplantısı sonrası ABD Merkez Bankası (FED), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkarmıştı. Yılın son FED faiz kararı için ekonomistlerin beklentisi aralık toplantısıyla birlikte FED’in faiz artırımlarında frene basabileceği yönünde. İşte aralık ayı FED faiz toplantısına dair detaylar...

YILIN SON FED TOPLANTISI YAPILACAK

Aralık ayı FED toplantısı 13-14 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Toplantı sonrası FED faiz kararı açıklanacak.

Fed faiz kararını verdi

SON FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Fed faiz kararını açıkladı. Buna göre; Fed politika faizini 75 baz puan artırdı. Fed, politika faizini 3,75-4,00 aralığına çıkardı. Bu, 14 yılın en yüksek seviyesi oldu.

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Fed Jerome Powell küresel piyasalar abd merkez bankası fed faiz fed toplantısı

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