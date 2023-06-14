FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

14.06.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle yakından takip ediliyor. FED Başkanı Jerome Powell merakla beklenen FED faiz kararını bugün saat 21.00'de duyuracak. Peki, 14 Haziran 2023 altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle, haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler saat 21.00'de yapılacak açıklamada. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın bilezik fiyatlarında son durum...

ALTIN BİLEZİK2

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.351,16 TL'den alınırken 1.368,83 TL'den satılıyor.

altın bilezik fiyatları23

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.080,52 TL iken satışı ise 1.080,70 TL oldu.

kapak foto altın

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 823,88 TL'den alınıyor ve 986,54 TL'den satılıyor.

z1

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni kararResmi Gazete’de yayımlandı! Sağlık beyanı ile ilgili yeni karar
Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!Emekli ve memur zammı için düğmeye basılıyor!
Boğaz geçişlerinde yeni düzenlemeBoğaz geçişlerinde yeni düzenleme
Anahtar Kelimeler:
altın bilezik Altın bilezik fiyatları 14 ayar altın bilezik fiyatları 22 ayar altın bilezik 18 ayar altın bilezik fiyatları

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Survivor 2023'ün şampiyonu belli oldu! Yeni dönemin sürprizini de açıkladı

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Bakan Koca bu sözlerle uyardı! "Her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor"

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Emekli zammı ve memur zammı için yeni düzenleme!

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Ünlü isim için flaş karar... Merkez Bankası'ndaki görevine son verildi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret 2023 zammı o tarihe kadar tamam! Toplantı bitti ilk açıklama geldi

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bu iki tarihe dikkat!

Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Bu iki tarihe dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

Mahkum eşi “sperm kaçırma” yöntemiyle hamile kaldı

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

1 alana 1 hediye ve %50 indirim! Evinizin havasını değiştirecek ürünler burada!

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Annesinin öldüğü gün evlendi! Sosyal medyadan tepki çekti

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Olay hareket! Joe Biden ile tokalaştıktan sonra üstünü çıkarttı

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.