FED FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN BİLEZİK FİYATLARI: 14 Haziran 2023 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri FED faiz kararı açıklamasının yapılacak olması nedeniyle, haftanın üçüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler saat 21.00'de yapılacak açıklamada. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları internette araştırılıyor. İşte, 14 Haziran 2023 Çarşamba günü FED faiz kararı öncesi altın bilezik fiyatlarında son durum...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 1.351,16 TL'den alınırken 1.368,83 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 1.080,52 TL iken satışı ise 1.080,70 TL oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 823,88 TL'den alınıyor ve 986,54 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı bugün (14 Haziran 2023) saat 21.00'de açıklanacak.



