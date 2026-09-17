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Fed faiz kararı sonrası Trump'tan 'Düşürün ve hızlıca' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini artırmasının ardından faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyeye indirilmesi çağrısında bulundu.

Fed faiz kararı sonrası Trump'tan 'Düşürün ve hızlıca' çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Fed faiz kararı sonrası Trump tan Düşürün ve hızlıca çıkışı 1

ABD'de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini belirten Trump, ülkenin "açık ara dünyanın en iyi kredisine" sahip olduğunu savundu.

"BU ARTIK BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Trump, ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ticaret açığı verdiğimiz her ülkeyle, ki bunların çoğu, ticareti durdursaydık yılda en az 1,5 trilyon dolar kazanırdık. 'Açık' kelimesi, 'zarar' için kullanılan süslü bir ifadeden başka bir şey değil. Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz taşıyoruz ve bu artık böyle devam edemez."

ABD Başkanı Trump, "ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca." ifadesini kullandı.

Fed faiz kararı sonrası Trump tan Düşürün ve hızlıca çıkışı 2

Fed, eylül toplantısında 2023'ten bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 baz puan artırmış ve yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fed Donald Trump FED faiz kararı trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
arkadaş trump bile faize karşı görüyormusunuz
Dünya tınlamıyor Fed hiç trump ı hiç tınlamıyor
bana birini hatırlatıyor
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