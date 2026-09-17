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TPAO’nun petrol arama sahasına 35 bin hektar eklendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman, Diyarbakır ve Şanlıurfa'daki ruhsat sahalarına 35 bin 783 hektarlık alan ilave edilmesine karar verildi.

TPAO’nun petrol arama sahasına 35 bin hektar eklendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun, Şanlıurfa sınırları içerisinde sahip bulunduğu 5 bin 14 hektarlık "AR/TPO/K/M42-a4" pafta nolu petrol arama ruhsat sahasına hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 35 bin 783 hektarlık "M42-a1, a2, a3" paftalarının ilave edilmesi kararlaştırıldı.

Öte yandan, TPAO'nun Mardin'de 31 bin 556 hektarlık sahasına ilişkin petrol arama ruhsatının süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyeli belirlenerek ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla, 22 Ekim 2026'dan 22 Ekim 2028'e kadar iki yıl uzatılmasına karar verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Adıyaman Diyarbakır Şanlıurfa Petrol TPAO ruhsat
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