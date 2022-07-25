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FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2022 FED temmuz ayı faiz toplantısı tarihi

25.07.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FED faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürüyor. En son Haziran ayında faiz toplantısı yapan FED'in temmuz ayı faiz toplantısı öncesinde ne kadarlık faiz artışı yapacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz ay FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltmişti. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2022 FED temmuz ayı faiz toplantısı tarihi.

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2022 FED temmuz ayı faiz toplantısı tarihi

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, piyasalarda yatırımı olan birçok kişi tarafından sorgulanıyor. FED faiz kararıyla birlikte dolar, altın ve kripto paralarda değişim gözlemlenebiliyor. Tüm piyasaların merakla beklediği temmuz ayı FED faiz kararı için geri sayım başladı. Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman? 2022 FED temmuz ayı faiz toplantısı tarihi.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı için toplantı tarihi yüz binlerce yatırımcı tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Milyonların merakla beklediği FED faiz kararı en son Haziran ayında açıklanmış ve FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75 seviyesine çekmişti.

Enflasyonu baskılamak için yapılan FED faiz toplantısı Temmuz ayında bir kez daha yapılacak. Piyasaların gözünü kulağını diktiği toplantı tarihi ise belli oldu. FED faiz toplantısı 26 Temmuz ve 27 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Açıklama 27 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

SON 28 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIŞI GERÇEKLEŞTİ

FED tarafından Haziran ayında gerçekleştirilen faiz kararı toplantısının ardından, FED faizi 75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışı gerçeklemiş oldu.

FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?

FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.

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