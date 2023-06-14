FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI! FED toplantısı kararları ne oldu? Jerome Powell'ın açıklamaları

FED faiz kararının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Tüm dünyanın gözü Jerome Powell tarafından yapılacak olan FED faiz kararı açıklamasına çevrilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE mayıs ayında yüzde 0,1 ile yüzde 0,2'lik beklentinin altında artış gösterdi. Yılık TÜFE yüzde 4'e gerilerken, çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece enflasyon 2 yılın en düşük seviyesine indi. Gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte 2023 Haziran ayı FED faiz kararı tarihi ve saati...

FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası Fed, faiz kararını açıkladı. Mayıs ayında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,00-5,25 aralığına yükselten Fed, haziran ayı için faiz kararını 5,00-5,25 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının yüzde 5-5,25 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

Böylece Fed, politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tuttu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

FED faiz kararı 14 Haziran 2023 saat 21.00'de açıklandı.

HAZİRAN AYI FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED faiz kararı için Haziran ayı ilk toplantısın 13 Haziran'das yapıldı.

İkinci toplantı bugün (14 Haziran) gerçekleştirilecek.

Fed faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak.

2023 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim-1 Kasım

12-13 Aralık

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

