FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Son olarak 14-15 Aralık 2021’de bir araya gelen FED, beklentiler kapsamında faizlere dokunmayarak, 0,00-0,24 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ocak 2022’de yapılması beklenen FED toplantı tarihi belli oldu.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Bilindiği gibi ABD Merkez Bankası (Fed) yılda 8 kez faiz için bir araya geliyor. En son FED toplantısı 14-15 Aralık 2021’de yapılmıştı.

FED'in 2022’de yapacağı toplantı önümüzdeki yıl ocak ayının ayının sonunda yapılacak. İkinci toplantı ise şubat ayı sonunda, 3 toplantı da Mayıs ayının başında yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği kararları açıkladı. Banka beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda; varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar Dolar olarak belirlendi. Fed'in medyan tahmini 2022 yılı için üç faiz artışı; 2023 için de üç faiz artışı oldu. 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı.



