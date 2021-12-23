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FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

23.12.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ardından Türkiye’de TL ve döviz mevduat hesapları hamleleri geldi. Tarihî zirvelerini test eden döviz kurları, birden çakıldı. Dövizin yönünü belirleyen bir başka etken de faiz kararları. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (FED) 2022 yılında yapacağı toplantıdan çıkacak kararlar, dünya piyasalarınca takip ediliyor.

FED faiz toplantısı ne zaman? 2022 ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Son olarak 14-15 Aralık 2021’de bir araya gelen FED, beklentiler kapsamında faizlere dokunmayarak, 0,00-0,24 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ocak 2022’de yapılması beklenen FED toplantı tarihi belli oldu.

FED FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Bilindiği gibi ABD Merkez Bankası (Fed) yılda 8 kez faiz için bir araya geliyor. En son FED toplantısı 14-15 Aralık 2021’de yapılmıştı.

FED'in 2022’de yapacağı toplantı önümüzdeki yıl ocak ayının ayının sonunda yapılacak. İkinci toplantı ise şubat ayı sonunda, 3 toplantı da Mayıs ayının başında yapılacak.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların merakla beklediği kararları açıkladı. Banka beklentiler doğrultusunda faize dokunmayarak yüzde 0,00 - yüzde 0,25 seviyesinde sabit bıraktı. Fed’in toplantı sonucundan verdiği mesajlarda; varlık alımında azaltımı ikiye katlanarak 30 milyar Dolar olarak belirlendi. Fed'in medyan tahmini 2022 yılı için üç faiz artışı; 2023 için de üç faiz artışı oldu. 2024 yılı için ise 2 artış beklentisi öne çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Fed
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