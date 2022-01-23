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Fed faiz toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanır?

23.01.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası, son toplantısını 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirmişti. Fed tarafından gelen açıklamada, 2022'de 3 kez faiz artırılacağı belirtildi. Gözler piyasaların yönünde belirleyici olan Fed faiz toplantısına çevrildi. Fed faiz toplantısı tarihleri belli oldu. İşte detaylar...

Fed faiz toplantısı ne zaman yapılacak? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanır?

Fed faiz toplantısından çıkacak karar, dünya piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Doların seyrini belirleyecek karar, aynı zamanda altın fiyatlarında da değişkenliğe neden olacak. Peki Fed faiz toplantısı ne zaman? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed faiz toplantısı ne zaman? 2022 Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. İkinci toplantı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLACAK?

Uzmanlar, Fed'in faiz artırması durumunda doların yükseleceği, altının ise düşeceğini ifade ediyor. ABD'de enflasyon yüzde 7 olarak gerçekleşmiş ve son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Bu gelişmelerle birlikte faiz artırımı kararı beklenmeye başladı. FED'in mart ayından sonra faiz yükseltmesi ön görülürken, faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajların FED toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

SON TOPLANTIDA NELER OLMUŞTU?

Fed faiz toplantısında en son, politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulmuştu. Ayrıca aylık varlık alım programında 30 milyar dolarlık azalışa gidileceği belirtilmişti.


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