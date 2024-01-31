FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fed'in faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

Fed'in faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2024 22:48 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası Fed piyasaların merakla beklediği faizi yüzde 5.50'de sabit bıraktı. Peki piyasalar ne tepki verdi? Borsalar düştü, dolar endeksi ve tahvil faizleri geriledi. Altın fiyatları ise, dalgalandı.

Fed'in faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizde hedef aralığı yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.

Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güven duyana kadar faizi düşürmeyeceği mesajını verdi. Fed kararı sonrası yatay kalan swap piyasası 2024'te 140 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.

PİYASALARIN TEPKİSİ NE OLDU?

Piyasaların karar metninde yer alan ifadelere ilk tepkisi negatif oldu. Küresel borsa endeksleri değer kaybetti.

Dolar endeksi, saat 22.08 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 103,22 seviyesinde bulundu.

ABD 10 yıllık tahvil faizi 6,7 baz puan düşüşle yüzde 3,99'a geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,24 seviyesinden yüzde 4,27 seviyesine çıktı.

Altının ons fiyatı ilk tepki olarak 2046 dolardan 2040 dolara gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,46 primle 2044 dolarda işlem gördü.

Yurt içinde gram altın fiyatı serbest piyasada yüzde 0,55 primle 1977 lira seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 30,34 seviyelerinde yatay hareket ediyor.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı
Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik!Fed'in faiz kararı öncesi altın fiyatlarında hareketlilik!
Anahtar Kelimeler:
Fed piyasalar
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

En düşük emekli maaşı için rakam ve tarih verdi, '2 TL' detayı dikkat çekti

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

Bakan Şimşek duyurdu: Vergi düzenlemesi yolda

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 ili geride bıraktı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi belli oldu! 57 ili geride bıraktı

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Borsa İstanbul tüm zamanların rekorunu kırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

Çok satanlarda birinci sırada! Kışın favori montunuz olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.