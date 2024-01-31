Fed'in faiz kararına piyasaların ilk tepkisi ne oldu?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizde hedef aralığı yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bıraktı. Ekonomistlerin ve piyasa gözlemcilerinin tahminlerine paralel olarak faiz artışlarına ara vermeye devam edeceğini açıkladı.
Fed, enflasyonun yüzde 2'ye doğru ilerlediğine dair güven duyana kadar faizi düşürmeyeceği mesajını verdi. Fed kararı sonrası yatay kalan swap piyasası 2024'te 140 baz puan faiz indirimi fiyatlıyor.
Piyasaların karar metninde yer alan ifadelere ilk tepkisi negatif oldu. Küresel borsa endeksleri değer kaybetti.
Dolar endeksi, saat 22.08 itibarıyla yüzde 0,17 düşüşle 103,22 seviyesinde bulundu.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 6,7 baz puan düşüşle yüzde 3,99'a geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, yüzde 4,24 seviyesinden yüzde 4,27 seviyesine çıktı.
Altının ons fiyatı ilk tepki olarak 2046 dolardan 2040 dolara gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,46 primle 2044 dolarda işlem gördü.
Yurt içinde gram altın fiyatı serbest piyasada yüzde 0,55 primle 1977 lira seviyelerinde bulunuyor. Dolar/TL kuru ise 30,34 seviyelerinde yatay hareket ediyor.