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Fed'in faiz kararında geri sayım başladı: Goldman Sachs temmuz sonrasını işaret etti: 'Sağlam gerekçeler var'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 11:54
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası piyasalar hareketlenirken dünya ünlü bankalardan da faiz tahminleri gelmeye devam ediyor. ABD Merkez Bankası temmuz kararında faiz indirir mi? Goldman Sachs beklentilerini açıkladı.

Fed'in faiz kararında geri sayım başladı: Goldman Sachs temmuz sonrasını işaret etti: 'Sağlam gerekçeler var'

ABD Merkez Bankası'nın (FED) 30-31 Temmuz'daki toplantısı öncesi dünyaca ünlü ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'tan faiz tahmini geldi. Müşterilerine faiz kararı öncesi not gönderildi. Notu hazırlayan Goldman Sachs baş ekonomisti Jan Hatzius, son dönemdeki cesaret verici fiyat verilerinin enflasyonun azaldığına işaret ederken, temmuz ve ağustos aylarında daha da iyi huylu baskılar beklediğini kaydetti.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, ayrıca, aşırı ısınan işgücü piyasası önemli ölçüde soğumuş durumda olduğunu belirten Hatzius, "İşgücü talebindeki daha fazla yumuşamanın işsizlikte daha büyük ve çok daha az hoş karşılanan bir artışla sonuçlanacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

HARCAMA BEKLENTİLERİ

Goldman Sachs ekonomistleri aylık enflasyon oranlarını Çekirdek Kişisel Tüketim harcamaları (PCE) yüzde 0,19 ve çekirdek piyasa bazlı PCE için yüzde 0,15 olarak tahmin ediyor.

Hatzius, "Dallas Fed'in ortalama PCE'si de muhtemelen aylık yüzde 0,15 arttı ve şimdi 3 aylık yıllık bazda geçen yılın sonlarındaki düşük seviyelere geri döndü" diye ekledi.

CME FedWatch aracına göre, traderlar Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yüzde 8,6 olasılık veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Goldman Sachs faiz
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