Fed merakla beklenen tutanakları yayımladı

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC), 28-29 Nisan'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanaklarında, Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlerin ekonomik faaliyette keskin bir düşüşe ve iş kaybında yükselişe neden olduğu anımsatıldı.

Tutanaklarda, "Katılımcılar, koronavirüs salgını ve devam eden halk sağlığı krizinin etkilerinin kısa vadede ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde ağır bir şekilde baskı oluşturmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm için kayda değer riskler oluşturacağı kararına vardı." ifadeleri kullanıldı.

"DAHA BÜYÜK MALİ DESTEK GEREKEBİLİR"

Ekonomik faaliyetin ikinci çeyrekte benzeri görülmemiş oranda düşüş göstermesinin muhtemel olduğu kaydedilen tutanaklarda, salgın ve buna karşı alınan önlemlerin hane halkı harcamaları ve tüketici güveni üzerinde olmsuz etki yarattığı bildirildi.

Tutanaklarda, Komitenin uzun vadeli yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşılmasının daha da gecikeceği ancak para politikası duruşunun uzun vadede bu hedefe ulaşmaya yardımcı olacağı aktarıldı.