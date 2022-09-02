FED TOPLANTISI 2022: FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanır, son karar ne olmuştu?

FED toplantısı tarihi ve faiz kararlarının açıklanacağı tarih merak edildi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı FED faiz kararı yakından takip ediliyor. 2022 yılı içerisinde yapılan Fed Toplantısı'nda mart ayından itibaren her toplantıda faiz artırımına gidilmişti. Peki, FED faiz Eylül ayı toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı kararları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

