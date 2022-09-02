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FED TOPLANTISI 2022: FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanır, son karar ne olmuştu?

02.09.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalar ve bir çok kişi FED faiz toplantısına odaklanmış bir durumda toplantının yapılacağı günü ve açıklanacak kararları bekliyorlar. FED başkanı Jerome Powell FED faiz toplantısının sonlanmasıyla beraber toplantıda alınan kararları açıklayacak. Peki FED toplantısı ne zaman, faiz kararları ne zaman alınacak? Son FED faiz toplantısı kararları ne olmuştu? İşte FED toplantısı hakkında merak edilen soruların yanıtları...

FED TOPLANTISI 2022: FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanır, son karar ne olmuştu?

FED toplantısı tarihi ve faiz kararlarının açıklanacağı tarih merak edildi. ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı FED faiz kararı yakından takip ediliyor. 2022 yılı içerisinde yapılan Fed Toplantısı'nda mart ayından itibaren her toplantıda faiz artırımına gidilmişti. Peki, FED faiz Eylül ayı toplantısı ne zaman? FED faiz toplantısı kararları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

jerome powell

FED FAİZ SON KARARI NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 75 baz puanlık faiz artırımına gitti ve politika faizini yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarının devam etmesinin uygun olduğunu, artırımların büyüklüğünü gelen verilerin belirleyeceğini belirtti. Gerekirse daha büyük adımlar atmaktan kaçınmayacaklarını vurgulayan Powell yine de faiz artışlarını bir noktada yavaşlatmanın uygun olacağını söyledi.

fed binası

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

FED yılın ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirdi. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 4. Toplantı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.

Beklenen sonuncu FED toplantısı 20 – 21 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek.

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Fed Jerome Powell fed faiz fed toplantısı
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