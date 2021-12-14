FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayında FED Başkanı Powell başkanlığında yapılan toplantıdan çıkacak kararlar, piyasaların yönünü belirleyecek. Başkan Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FED toplantısına dikkat çekerek, önemli mesajlar paylaşmıştı.

FED’in faiz kararını açıklayacağı toplantı tarihi belli oldu. 2021 yılında son kez bir araya gelecek olan ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayında beklentiler kapsamında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıklamıştı.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021’de yapacak.

FED’in faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini güçlendirmesi bakımında ABD istihdam verisi ve ABD enflasyon verisinin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Piyasalar bakımından 14-15 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısından çıkacak mesajlar, yakından piyasalar tarafından takip edilecek. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu toplantıya dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini vurgulamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.



