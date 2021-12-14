FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

14.12.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Merkez Bankası (FED), aralık ayı faiz kararını açıklayacak. 2 gün süren FED toplantısının ardından açıklanacak olan faiz kararı, ABD ve dünya ekonomisi tarafından yakından takip ediliyor.

FED toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Aralık ayında FED Başkanı Powell başkanlığında yapılan toplantıdan çıkacak kararlar, piyasaların yönünü belirleyecek. Başkan Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada FED toplantısına dikkat çekerek, önemli mesajlar paylaşmıştı.

FED’in faiz kararını açıklayacağı toplantı tarihi belli oldu. 2021 yılında son kez bir araya gelecek olan ABD Merkez Bankası (FED), kasım ayında beklentiler kapsamında politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini açıklamıştı.

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed yılın son toplantısını 14-15 Aralık 2021’de yapacak.

FED’in faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini güçlendirmesi bakımında ABD istihdam verisi ve ABD enflasyon verisinin kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Piyasalar bakımından 14-15 Aralık’ta yapılacak Fed toplantısından çıkacak mesajlar, yakından piyasalar tarafından takip edilecek. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu toplantıya dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini vurgulamıştı.

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) yapılan açıklamada, para politikasına ilişkin kararların oy birliğiyle alındığı belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katlettiVahşet! Çocuklarının gözü önünde annelerini katletti
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!
Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Asgari ücret hesaplamasında kritik detay!

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Rekor sonrasında gözler Merkez Banksında

Gram altın 1000 TL olur mu?

Gram altın 1000 TL olur mu?

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Ekonomi zirvesi 5 saat sürdü

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Kış aylarında doğalgazdan tasarruf etmenizi sağlayacak en iyi kombi çeşitleri

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Türk-İş asgari ücret için ilk kez rakam açıkladı

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Son Dakika: Hazine Bakanı Nebati'den asgari ücret açıklaması

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Dev bankadan faiz ve yıl sonu dolar tahmini

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.