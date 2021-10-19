FED toplantısı ne zaman? FED toplantı tarihleri 2021...

FED'in 2021 yılında düzenleyeceği Kasım ayı toplantısı araştırılıyor. İlgiyle takip edilen toplantının tarihi yaklaştı ve Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar bekleniyor. Peki FED toplantısı ne zaman?

FED TOPLANTISI NE ZAMAN?

2021 yılında küresel piyasalarda gözler, ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşması sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Söz konusu takvime göre önümüzdeki FED toplantısı 2-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek. Diğer yandan, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda "Covid-19 Zamanında Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Powell'ın açıklamalarının sonrası küresel piyasalarda pozitif bir hava meydana gelmişti.

Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri ise 2-3 Kasım 2021 ve 14-15 Aralık 2021 tarihlerinde olacak. Toplantı sonrası alınan kararlar ise kamuoyuna duyurulacak.

