FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Fed tutanakları, enflasyonun düşmemesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini gösterdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanakları, birçok Fed yetkilisinin enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının gerekli olabileceğini düşündüğünü ortaya koydu.

Fed tutanakları, enflasyonun düşmemesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini gösterdi

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 28-29 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları yayımladı.

Fed tutanakları, enflasyonun düşmemesi halinde faiz artışının gündeme gelebileceğini gösterdi 1

Politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, bazı yetkililerin enflasyonun soğumaması halinde faiz artırımı gerekebileceği görüşünde olduğunu gösterdi.

Fed personelinin enflasyon tahmininin, haziran toplantısı için hazırlanan tahmine benzer olduğuna değinilen tutanaklarda, ekonomik faaliyet görünümüne ilişkin beklentilerin ise büyük ölçüde gelen verilere tepki olarak hazirandakinden daha zayıf olduğu kaydedildi.

Tutanaklarda, birkaç yetkilinin son bir yıldaki fiyat artışlarının geniş tabanlı olduğuna ve çeşitli mal ve hizmet kategorilerine yayıldığına dikkati çektiği belirtilerek, "Birçok yetkili, enflasyonun düşmemesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasının muhtemelen gerekli olacağını değerlendirdi." ifadesi yer aldı.

Ayrıca tutanaklarda, "Bu toplantıda politika faizinin artırılmasından yana olan yetkililerden bazıları, böyle bir adımın, ilerleyen bir aşamada daha sert ve potansiyel olarak daha maliyetli bir sıkılaştırma sürecine duyulan ihtiyacı önlemeye yardımcı olacağını değerlendirdi." ifadesine yer verildi.

YILLIK TOPLANTI SAYISININ 6'YA İNDİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Fed Başkanı Kevin Warsh'un yaklaşık iki ayda bir olmak üzere yılda altı kez toplantı yapılması konusunda FOMC'den görüş istediği bildirildi. Warsh'un, bu değişikliğin toplantılar arasında mevcut uygulamaya kıyasla daha fazla bilgi birikmesine olanak sağlayacağını ve stratejik konuların değerlendirilmesi için personele daha fazla zaman vereceğini belirttiği vurgulandı.

Tutanaklarda, toplantı takvimindeki olası değişikliklere ilişkin herhangi bir karar verilmediğinin altı çizilerek, Warsh'un uygulamada yapılacak herhangi bir değişikliğin 2026'nın geri kalanındaki toplantı takvimini etkilemeyeceğini ifade ettiği aktarıldı.

3 YETKİLİ FAİZ ARTIRIMI İSTEMİŞTİ

Fed, geçen ayki toplantısında 3'e karşı 9 oyla politika faizini sabit tutma kararı almıştı.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, para politikası kararına karşı oy kullanmış, üç yetkili politika faizinin 25 baz puan artırılmasından yana olduğunu belirtmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştıABD'nin kamu borcu ilk kez 40 trilyon doları aştı
Temmuz ve ağustosta hareketlenirdi: Bekledikleri gibi olmadı 'Fiyatı sabitledik'Temmuz ve ağustosta hareketlenirdi: Bekledikleri gibi olmadı 'Fiyatı sabitledik'

Anahtar Kelimeler:
Fed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.