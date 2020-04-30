‘‘FED’in Türkiye Koşulları Siyasi Değil’’

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi David Satterfield, ABD Merkez Bankası’nın (FED) Türkiye’nin takas hattına (SWAP line) dahil edilmesi için gereken koşulların finans ve para konuları temel alınarak oluşturulduğunu, bu koşulların siyasi olmadığını söyledi.

Düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin düzenlediği çevrimiçi bir toplantıda konuşan Büyükelçi Satterfield, ‘‘Türkiye de birçok ülke gibi FED ile doğrudan iletişim halinde’’ dedi.

Satterfield, ‘‘FED’in serbest piyasa komiteleri tarafından belirlenen koşulları var. Bunlar siyasetle bağlantısı olmayan, para ve finans içerikli gereklilik ve koşullar’’ diye konuştu.

Merkezi New York’ta bulunan basın kuruluşu Bloomberg, FED’in Corona virüsü salgını karşısında artan küresel dolar talebini karşılamak üzere 14 ülke ile takas hattı (swap line) kurduğunu,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart’ta ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmede Türkiye’nin de FED’in takas hattına dahil edilmesini istediğini yazmıştı.

Reuters haber ajansı 10 Nisan’da yayınladığı, adını vermediği bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde Türkiye’nin takas hattına girmek için yaptığı görüşmeleri sonlandırdığını ve başka kaynak arayışına gittiğini söylemişti.