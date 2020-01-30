Fed/Powell: Yüzde 2.0'den düşük enflasyon tatmin edici değil

İstanbul, 30 Ocak (DHA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in yüzde 2.0'nin altında bir düzeyde olan enflasyonu tatmin edici bulmadığını söyledi.

Fed yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed'in gecelik borçlanma faizini oybirliğiyle yüzde 1.50 ve yüzde 1.75 aralığında tutma kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, Fed'in para politikası metninde kullandığı dilde, "enflasyonun yüzde 2.0'ye yakın getirileceği" betimlemesi yerine, "enflasyonun yüzde 2.0'ye getirileceği"nin kullanıldığına dikkat çekti.

Powell, bu betimlemenin değiştirilmesindeki temel anlayışın, "politika yapıcıları yüzde 2.0'ye yakın enflasyonu da tatmin edici buluyor" gibi yanlış anlaşılmadan kaçınmak için yapıldığını, Fed'in "yüzde 2.0'nin altındaki enflasyon düzeyini tatmin edici bulmadığını" vurguladı.

Powell, "Para politikasındaki mevcut duruşumuzun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi, güçlü bir işgücü piyasasını destekleyeceğini ve enflasyonun hedefimiz olan yüzde 2.0 düzeyine gelmesini sağlayabileceğine inanıyoruz" dedi.

Powell, küresel ekonomik büyümenin dengelendiğini ve uluslararası ticaretin etrafındaki belirsizliklerin azaldığını söyledi. Bu iki endişe Fed'in geçen yıl faizleri üç kez düşürme kararı almasında kilit faktörler olmuştu.

Fed Başkanı Jerome Powell, yarıyıl para politikası raporunu Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne 11 Şubat'ta sunacak.

Senato Bankacılık Komitesi sözcüsü de Powell'in 12 Şubat'ta Komite'ye yarıyıl sunumunu yapacağını açıkladı.

