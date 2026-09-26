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Yeni Parti'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşi için olay 'fon' iddiası: 4 ayda 20 kat...

Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya’nın Özata Denizcilik hisselerinde yüksek tutarlı işlemler yaptığını öne sürdü. Emre, Kaya’nın yaklaşık 63,4 milyon lira yatırarak 1 milyar 344 milyon lira, eşinin ise yaklaşık 99,7 milyon lira yatırarak 826 milyon lira çektiğini iddia etti. Emre, işlemlerin nisan-eylül döneminde gerçekleştiğini savundu.

Yeni Parti'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşi için olay 'fon' iddiası: 4 ayda 20 kat...

Yüzbinlerce kişinin etkilendiği fon soruşturmasının yankıları sürerken, Yeni Parti'den çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi.

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, İstanbul Bahçelievler 1. Olağan İlçe Kongresi kapsamında İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen işlemlere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Yeni Parti den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşi için olay fon iddiası: 4 ayda 20 kat... 1

Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre

Emre, halen AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Özata Denizcilik (OZATD) hisselerinde işlem yaptığını ileri sürdü.

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Borsa İstanbul’da OZATD koduyla işlem görüyor.

“250 BİN ADET HİSSE ALDI”

Emre, Kaya’nın 8 Nisan’dan itibaren Özata Denizcilik hissesi almaya başladığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“8 Nisan’da başlıyor. 255 liradan Özat hissesinden 250 bin adet almış. Eylül ayına geldiğinde 4 bin 482 liradan satmış.”

Emre, Kaya’nın söz konusu işlemler için 63 milyon 359 bin lira yatırdığını, daha sonra ise 1 milyar 344 milyon lira çektiğini ileri sürdü.

“4 AYDA 1 MİLYAR 344 MİLYON LİRA”

Kaya’nın daha önce bakanlık ve milletvekilliği yaptığını hatırlatan Emre, söz konusu kazanç oranının sorgulanması gerektiğini savundu.

Emre şöyle konuştu:

“Ne kadar yatırmış? 63 milyon 359 bin para yatırmış. 1 milyar 344 milyon çekmiş. 4 ayda.”

Emre, “Türkiye’de hangi işe para yatırsanız 20 kata yakın normal bir kâr olmayacağını bilmesi gereken pozisyonda biri” sözleriyle Kaya’ya yönelik eleştirisini sürdürdü.

Yeni Parti den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşi için olay fon iddiası: 4 ayda 20 kat... 2

EŞİ İLYAS KAYA İÇİN DE AYRI İDDİA

Yeni Parti Sözcüsü Emre, Kaya’nın eşi İlyas Kaya’nın da aynı hissede işlem yaptığını öne sürdü.

Emre’nin açıklamasına göre İlyas Kaya da 255 lira seviyesinden 155 bin adet hisse aldı ve hisseleri daha sonra 4 bin 482 liradan sattı.

Emre, İlyas Kaya’nın işlemlerinde 99 milyon 687 bin lira yatırıldığını, 826 milyon lira çekildiğini iddia etti.

Yeni Parti den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eşi için olay fon iddiası: 4 ayda 20 kat... 3

OZATD İŞLEMLERİ SPK’NIN DA GÜNDEMİNDE

Özata Denizcilik hisseleri son dönemde Sermaye Piyasası Kurulu’nun incelemelerine de konu oldu.

SPK, 25 Eylül 2026 tarihli bülteninde OZATD pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 11 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kurul ayrıca aynı dosyada bazı kişiler ile Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Tera Portföy Yönetimi AŞ hakkında OZATD pay piyasasıyla sınırlı olmak üzere iki yıl işlem yasağı uygulanmasına hükmetti.

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AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi fon getirileri Yeni Parti
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