Fethiye'ye sezonun ilk kruvaziyer gemisi geldi

"Allura" isimli kruvaziyer gemisi, 1160 yolcu ve 776 personelle Fethiye'ye geldi. Şövalye Adası açıklarında demirleyen gemiden inen turistler, Ölüdeniz ve Kayaköy turlarına katılırken şehir merkezinde de yoğunluk oluşturdu.

Fethiye, 2026 turizm sezonunun ilk kruvaziyer gemisini ağırladı. Marshal Adaları bayraklı "Allura" isimli dev kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Fethiye açıklarına demir attı. 246 metre uzunluğundaki gemide bulunan 1160 yolcu ile 776 personel, ilçeye hareketlilik getirdi. Fethiye Limanı'na yanaşamayan kruvaziyer gemisi, Şövalye Adası açıklarında demirlerken, yolcular filika tekneler aracılığıyla kıyıya taşındı.

Mikonos'tan gelen gemiden inen turistlerin büyük bölümü Ölüdeniz ve Kayaköy turlarına katıldı. Tura katılmayan yolcular ile gemi personeli ise Fethiye şehir merkezinde dolaşarak alışveriş yaptı. Özellikle Paspatur Çarşısı ve sahil bandında yoğunluk yaşandığı gözlendi.

Gün boyunca Fethiye'de kalacak olan kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Bodrum'a hareket edeceği öğrenildi. Sezonun ilk kruvaziyer seferiyle birlikte ilçe esnafı da turizm hareketliliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

