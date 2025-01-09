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FETÖ'den dolayı 2017 yılında tüm hakları devredilmişti! Erdoğan karar verdi: Koza Altın'ın adı değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 10:44
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FETÖ'den dolayı terör suçlamaları ile adı anılan Akın İpek'in sahibi olduğu Koza Altın'ın adının değiştirilmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı kararı ile KAP'a yapılan açıklamada, şirket için yeni isim yer aldı. Peki Koza Altın'ın yeni adı ne oldu? İşte detaylar...

FETÖ'den dolayı 2017 yılında tüm hakları devredilmişti! Erdoğan karar verdi: Koza Altın'ın adı değişiyor

Akın İpek'in sahibi olduğu, Koza Altın FETÖ olaylarından dolayı gri kategoride yer alarak 24 Ocak 2017 tarihinde tüm mal varlığına el konulmuştu. Bu olayın ardından Koza Altın ve bünyesinde bulundurulan 12 şirket geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye Varlık Fonu'na devredilmişti.

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KOZA ALTIN'IN ADI DEĞİŞTİRİLİYOR

Devredilme işleminden sonra Cumhurbaşkanlığı kararı ile Koza Altın'ın adı "Türk Altın İşletmeleri AŞ" olarak değiştirilecek.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şirketimiz ticaret ünvanı olan Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın kararı ile "Türk Altın İşletmeleri Anonim Şirketi" olarak değişmesine karar verilmiştir. İlgili Kamu Kurumları'nın izni ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayı sonrası, Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilecektir"

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
KAP Türkiye Varlık Fonu altın koza Akın İpek
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