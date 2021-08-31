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Fetö soruşturmasında TMSF'ye devredilmişti! Gıda devi satışa çıkıyor

31.08.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’deki FETÖ soruşturması kapsamında 5 yıl önce TMSF’ye devredilen Aynes Gıda satılıyor. Resmi Gazete'nin 28 Ağustos tarihli sayısında yayımlanan ilana göre, muhammen bedeli 667 milyon TL olarak belirlenen ihaleye 11 Ekim'e kadar teklif verilebilecek. İhale 12 Ekim'de yapılacak.

Fetö soruşturmasında TMSF'ye devredilmişti! Gıda devi satışa çıkıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Satış Komisyonu Başkanlığı, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü 667 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkardı.

TMSF Satış Komisyon Başkanlığı'nın, Resmi Gazete'nin 28 Ağustos tarihli sayısında yer alan ilanına göre, TMSF'nin kayyım olarak atandığı Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle cebri icra yoluyla haciz, rehin gibi yasal takyidatlardan ari olarak ihale şartnamesinde belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarıldı.

BEDELİ 667 MİLYON LİRA

Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli ise 667 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye katılabilmek için TMSF'nin Ziraat Bankası AŞ Levent Şubesi nezdindeki "IBAN: TR76 0001 0007 5306 2864 3883 23" No'lu TL hesabına 66 milyon 700 bin TL nakit teminatın, “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Teminat Bedeli” açıklaması ile yatırılması gerekiyor.

Ayrıca nakit teminat dışında, 5411 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde tanımlanan bankalardan alınmış TL cinsinden kesin ve süresiz teminat mektubu veya teminat cari değerinin yüzde 15 fazlası tutarında olan T.C. Devlet Tahvilleri, T.C. Hazine Bonoları, T.C. Hazine Kefaletini Haiz Tahviller de teminat olarak kabul edilecek ancak katılımcının doğrudan ya da dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolüne sahip olduğu bankalardan alınan teminat mektubu ihale teminatı olarak kabul edilmeyecek.

aynes gıda

Şartnamede belirtilen idari zarf ve mali zarf içinde verilecek belgeler, üzerlerinde asıl veya kopya olduklarını belirten kayıtlarla, 1 asıl ve 1 kopya olmak üzere, en geç 11 Ekim 2021 saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonuna kapalı ve üzeri imzalı zarf içinde elden teslim edilecek ve karşılığında sıra numaralı alındı belgesi verilecek. Bu tarihten sonra verilecek kapalı zarflar değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 12 Ekim 2021'de saat 14.30’da TMSF'nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesi oluşturulduktan sonra açık artırma aşamasına geçilecek.

İlanda, ihaleye katılım şartları, inceleme, ihale usulü, geçmiş dönem borçları ve diğer hususlara ilişkin detaylara da yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö resmi gazete
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