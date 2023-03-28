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Fidye kimlere verilir? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder? Bir gün oruç tutmamanın kefareti nedir?

28.03.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oruç kefareti oldu vatandaşların araştırma konusu oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, yaklaşan Ramazan ayı öncesi oruç tutamayanlar için bir günlük oruç kefaretinin miktarını belirledi. Oruç ibadeti İslam’ın 5 şartından biri ve belirli şartları taşıyan her Müslüman’ın Ramazan ayında oruç tutması farz kılınmıştır. Bununla birlikte pek çok kişi de sağlığı el vermediği için veya başka nedenlerle oruç tutamıyor. Peki oruç tutamayanlar için fidye kimlere verilir? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder?

Fidye kimlere verilir? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder? Bir gün oruç tutmamanın kefareti nedir?

30 gün oruç tutmayanın ödeyeceği fidye miktarı merak ediliyor. 2023 Ramazan ayı 23 Mart'ta başladı. Mübarek on bir ayın sultanı Ramazan'da oruç ibadetini yerine getiremeyenlerin araştırığı konuların başında 2023 fidye miktarı geliyor. Peki Fidye kimlere verilir? 30 gün oruç tutmayan ne kadar fidye öder? Bir gün oruç tutmamanın kefareti nedir? Ayrıntılar haberimizde...

FİDYE KİMLERE VERİLİR?

Oruç ibadetini yerine getiremeyen müslümanlar, tutmadıkları gün kadar fidye vermekle yükümlüler. Fidye, bir ihtiyaç sahibinin bir gün için karnını doyurmak anlamına geliyor. Fidye bu şekilde verileceği gibi para olarak da verilebilmektedir. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılında oruç kefareti asgari 70 TL olarak belirlenmiştir.

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30 GÜN ORUÇ TUTMAYAN NE KADAR FİDYE ÖDER?

Ramazan ayında gün gün de verilebilirken ay sonunda toplu olarak da verilebilmektedir. Ramazan ayında oruç tutamayanlar için hadislerde verilen bilgilere göre bir kişiyi bir gün boyunca doyurmak olarak geçmektedir. Burada bir gün doyurmaktan kasıt 2 öğündür.

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2 öğün ise Diyanet'e göre 70 TL olarak hesaplanmıştır. Bir gün oruç tutmamanın kefareti 70 TL olarak belirtilmiştir. 30 gün boyunca oruç tutamayacak olanların ise 2 bin 100 TL olarak ödemeleri gerekmektedir.

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