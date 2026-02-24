Finansal Özgürlüğe Giden Yolun Neresindesin?

Bu özgürlüğün kaçıncı adımını atıyorsun acaba?

1/8 Kimse yaşamasın ama diyelim ki çalıştığın yerde küçülmeye gidildi ve işten çıkarıldın. Buna şu an hazır mısın? Dünyam başıma yıkılır çünkü kenarda 1 liram bile yok. Tazminatla birkaç ay idare ederim ama hemen iş bulmam lazım. Hiç panik yapmam çünkü beni en az 1 yıl götürecek birikimim var. Aile evine dönmenin zamanı gelmiş demektir...

2/8 Tatil planı yaparken bütçeni ne zaman ve nasıl hazırlıyorsun? Çantamı hazırlarım ve yola çıkarım. Para bulunur elbet. Gitmeden 1-2 ay önce kenara üç beş bir şey atarım. Bir sene önceden bütçem bellidir, erken rezervasyonla ucuza kapatırım. Tatil yaptığımı düşünmeniz çok masum. 😇

3/8 Hiç yarınlar yokmuşçasına para harcadığın, sonra da ekstreye bakıp pişman olduğun oldu mu? Defalarca... Ama yine yaptım. Sadece bir kez yaşadım bu durumu. Başıma gelecekken arkadaşlarım durdurdu beni.

4/8 Emeklilik denince gözünde canlanan o fotoğraf karesi tam olarak bunlardan hangisi?

5/8 "Borç yiğidin kamçısıdır." lafına katılıyor musun diye sorsak? Kesinlikle. Borç olmadan hiçbir şeye sahip olunmuyor. Mecbur kalmadıkça borçlanmam. Huzurumu kaçırıyor. Borcu yatırım için kullanıyorsam evet, tüketim içinse hayır. Kamçı falan bilmem ama borç beni sırtımdan vurdu.

6/8 Kenara attığın o paralar orada öylece duruyor mu yoksa çalışıyor mu? Kenarda param yok ki! Dolar veya altın alıp yastık altında saklarım. Yatırım fonu falan, bir şeyler yapıyoruz. Vadeli hesapta.

7/8 Sosyal çevrende "hayır" diyebilen biri misin yoksa bütçeni zorlasa bile o pahalı planlara uyar mısın? Geri kalmış hissetmekten korktuğum için asla hayır diyemiyorum... Bazen uyarım ama sonra evde makarna yerim. Yaşamayan yoktur. Param yoksa veya istemiyorsam açıkça söylerim. Zaten öyle pahalı planlar yapan arkadaşlarım yok. Sıradaki soru!