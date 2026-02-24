FİNANS

Finansal Özgürlüğe Giden Yolun Neresindesin?

Finansal özgürlüğe giden yolun başında mısın yoksa yolu bitirdin mi? İnsan bazen para mevzularını açık bir şekilde konuşmak istemez ama sen sadece sorulara cevap ver, biz sana yolun neresinde olduğunu şıp diye söyleyelim!

Finansal Özgürlüğe Giden Yolun Neresindesin?

Bu özgürlüğün kaçıncı adımını atıyorsun acaba?

Kimse yaşamasın ama diyelim ki çalıştığın yerde küçülmeye gidildi ve işten çıkarıldın. Buna şu an hazır mısın?

Kimse yaşamasın ama diyelim ki çalıştığın yerde küçülmeye gidildi ve işten çıkarıldın. Buna şu an hazır mısın?
Dünyam başıma yıkılır çünkü kenarda 1 liram bile yok.
Tazminatla birkaç ay idare ederim ama hemen iş bulmam lazım.
Hiç panik yapmam çünkü beni en az 1 yıl götürecek birikimim var.
Aile evine dönmenin zamanı gelmiş demektir...
Tatil planı yaparken bütçeni ne zaman ve nasıl hazırlıyorsun?

Tatil planı yaperken bütçeni ne zaman ve nasıl hazırlıyorsun?
Çantamı hazırlarım ve yola çıkarım. Para bulunur elbet.
Gitmeden 1-2 ay önce kenara üç beş bir şey atarım.
Bir sene önceden bütçem bellidir, erken rezervasyonla ucuza kapatırım.
Tatil yaptığımı düşünmeniz çok masum. 😇
Hiç yarınlar yokmuşçasına para harcadığın, sonra da ekstreye bakıp pişman olduğun oldu mu?

Defalarca... Ama yine yaptım.
Sadece bir kez yaşadım bu durumu.
Başıma gelecekken arkadaşlarım durdurdu beni.
Emeklilik denince gözünde canlanan o fotoğraf karesi tam olarak bunlardan hangisi?

"Borç yiğidin kamçısıdır." lafına katılıyor musun diye sorsak?

"Borç yiğidin kamçısıdır." lafına katılıyor musun diye sorsak?
Kesinlikle. Borç olmadan hiçbir şeye sahip olunmuyor.
Mecbur kalmadıkça borçlanmam. Huzurumu kaçırıyor.
Borcu yatırım için kullanıyorsam evet, tüketim içinse hayır.
Kamçı falan bilmem ama borç beni sırtımdan vurdu.
Kenara attığın o paralar orada öylece duruyor mu yoksa çalışıyor mu?

Kenara attığın o paralar orada öylece duruyor mu yoksa çalışıyor mu?
Kenarda param yok ki!
Dolar veya altın alıp yastık altında saklarım.
Yatırım fonu falan, bir şeyler yapıyoruz.
Vadeli hesapta.
Sosyal çevrende "hayır" diyebilen biri misin yoksa bütçeni zorlasa bile o pahalı planlara uyar mısın?

Sosyal çevrende "hayır" diyebilen biri misin yoksa bütçeni zorlasa bile o pahalı planlara uyar mısın?
Geri kalmış hissetmekten korktuğum için asla hayır diyemiyorum...
Bazen uyarım ama sonra evde makarna yerim. Yaşamayan yoktur.
Param yoksa veya istemiyorsam açıkça söylerim.
Zaten öyle pahalı planlar yapan arkadaşlarım yok. Sıradaki soru!
Gece yastığa başını koyduğunda gelecek kaygısı seni ne kadar yokluyor diye soralım ve testi bitirelim!

Gece yastığa başını koyduğunda gelecek kaygısı seni ne kadar yokluyor diye soralım ve testi bitirelim!
Kaygı benim göbek adım olmuş artık.
Ara sıra aklıma gelir ama çok da takmam.
Planım programım belli olduğu için kafam gayet rahat.
Uyutmuyor desem yeridir, sürekli hesap yapıyorum.
