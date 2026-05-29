İhtiyaç Kredileri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Araba için.

Konut almak için.

Nakit ihtiyaçları için.

1/9 İhtiyaç kredisi ne için kullanılır?

2/9 Kredi vadesinin uzaması ne demek?

Daha fazla faiz ödenir.

Kredi kapanmış olur.

4/9 İhtiyaç kredisini çektikten sonra erken kapatırsan ne olur?

5/9 Dosya masrafı ne demek?

Masraflara ve toplam geri ödeme tutarına

Kredi kartının olup olmamasına

Hesapta ne kadar para olduğuna

9/9 Finansal olarak hangisi daha doğru bir davranış sence?