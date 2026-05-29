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İhtiyaç Kredileri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İhtiyaç kredisi, en çok kullanılan kredilerden biri. Herkes kullansa da ne olduğunu tam bilemiyor. Sen ihtiyaç kredileri hakkında ne kadar bilgilisin?

İhtiyaç Kredileri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İhtiyaç kredileri hakkında neler biliyorsun?

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İhtiyaç kredisi ne için kullanılır?

İhtiyaç kredisi ne için kullanılır?
Nakit ihtiyaçları için.
Konut almak için.
Araba için.
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Kredi vadesinin uzaması ne demek?

Kredi vadesinin uzaması ne demek?
Faiz yükselir.
Aylık taksitler artar.
Toplam geri ödeme artar.
Kredi notu değişir.
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Kredi notu neyi etkiliyor?

Kredi notu neyi etkiliyor?
Kredi kartı limitini
Kredinin onaylanma ihtimalini
Kredinin vade süresini
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İhtiyaç kredisini çektikten sonra erken kapatırsan ne olur?

İhtiyaç kredisini çektikten sonra erken kapatırsan ne olur?
Kredi notu yükselir.
Kredi kapanmış olur.
Daha fazla faiz ödenir.
Faiz indirimiyle kapanır.
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Dosya masrafı ne demek?

Dosya masrafı ne demek?
Kredi başvuru maliyeti
Kredinin sigorta bedeli
Aylık faiz oranı
Kredinin vergisi
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Hangisi kredi maliyetini artırır?

Hangisi kredi maliyetini artırır?
Kısa vade
Uzun vade
Düşük faiz
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Kredi çekerken neye bakmak gerekir?

Kredi çekerken neye bakmak gerekir?
Faiz oranına
Aylık taksidine
Masraflara ve toplam geri ödeme tutarına
Dosya masrafına
Vadesine
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Kredi başvurusu yapmadan önce neye bakmak gerekir?

Kredi başvurusu yapmadan önce neye bakmak gerekir?
Kredi notuna
Hesabın kaç yıllık olduğuna
Hesapta ne kadar para olduğuna
Kredi kartının olup olmamasına
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Finansal olarak hangisi daha doğru bir davranış sence?

Finansal olarak hangisi daha doğru bir davranış sence?
Çekebileceğin maksimum krediyi çekmek.
İhtiyaç kadar kredi çekmek.
Birden fazla bankaya aynı anda başvurmak.
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ING Para Mevzuları
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