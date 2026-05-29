İhtiyaç Kredileri Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

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İhtiyaç kredisi ne için kullanılır?
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Kredi vadesinin uzaması ne demek?
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Kredi notu neyi etkiliyor?
Kredinin onaylanma ihtimalini
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İhtiyaç kredisini çektikten sonra erken kapatırsan ne olur?
Faiz indirimiyle kapanır.
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Dosya masrafı ne demek?
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Hangisi kredi maliyetini artırır?
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Kredi çekerken neye bakmak gerekir?
Masraflara ve toplam geri ödeme tutarına
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Kredi başvurusu yapmadan önce neye bakmak gerekir?
Hesabın kaç yıllık olduğuna
Hesapta ne kadar para olduğuna
Kredi kartının olup olmamasına
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Finansal olarak hangisi daha doğru bir davranış sence?
Çekebileceğin maksimum krediyi çekmek.
İhtiyaç kadar kredi çekmek.
Birden fazla bankaya aynı anda başvurmak.