Finanszone yayın hayatına başladı! TAV Havalimanları'nın 'temettü' kararını Açık Açık'ta duyurdu

Finans ve ekonomi alanına yepyeni bir soluk getirecek YouTube kanalı Finanszone izleyiciyle buluştu. Türkiye’nin en büyük dijital medya grubu Mediazone'un katkılarıyla yayın hayatına başlayan Finanszone kanalı, “Açık Açık” formatıyla izleyici karşısına çıktı.

Açık Açık'ın açılış bölümünde Güzem Yılmaz Ertem'in ilk konuğu ise TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kaptan oldu.

Havacılık sektörünü genel hatlarıyla değerlendiren ve önemli bilgiler paylaşan Kaptan; aynı zamanda TAV özelinde dokuz aylık finansal sonuçları, yatırımların güncel durumunu, büyüme stratejilerini ve geleceğe dair beklentilerini paylaşarak yatırımcıları oldukça kritik konularda bilgilendirdi.

"2026 YILI İÇİN UMUT VERİCİ"

"2025'te globale paralel olarak biz de bir büyüme kaydediyoruz. Havacılık kuvvetli. Umarım önümüzdeki yıl çok daha büyük rakamlar olacaktır." diyen Kaptan, genel olarak 2025 hedeflerinin tutturulacağını belirterek "Eylül ayındaki artış hem yılın geri kalanı için hem de 2026 yılı için umut verici oluyor" dedi.

Türkiye'deki kur hareketlerinin giderlerde TAV Havalimanları'nı olumsuz etkilediğini söyleyen Kaptan, "Kuvvetli Euro'ya karşı kuvvetli Dolar bizim işimize geliyor. İkisi de biraz negatif gitti aslında." diye konuştu.

"HİSSE OLARAK BU YIL UCUZ KALDIK"

Geçtiğimiz yıl borsada en yüksek değer kazanan hisse olarak rekor kırdıklarını aktaran Kaptan, bu yıl ise ucuz kaldıklarını söyledi.

2026 İÇİN TEMETTÜ SÜRPRİZİ

Temettü içinse 2021'den bu yana vermediklerini hatırlatan Kaptan, bu süreçte önemli yatırımlar yaptıklarını açıkladı. 2025'in güzel geçtiğinin altını çizen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı "2026 için temettü vermeyi düşünebiliriz" diyerek yatırımcıya sürpriz yaptı.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNİ

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 gibi olacağını ancak önümüzdeki yıl ise bunun daha da düşeceğini öngördüklerini belirten Kaptan, bu durumun maliyet hesaplaması yapabilmek için çok önemli olduğunu söyledi. Faiz indirimlerinin devam etmesini beklediklerini aktaran Kaptan, "Türkiye ekonomisi ne kadar kuvvetli olursa bizim için o kadar iyi. Bunun da önümüzdeki yıl daha da iyi olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

