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Fındığın fiyatı 24 liradan 28 liraya yükseldi

06.12.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'da fındığın fiyatı 24 liradan 28 liraya yükseldi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da fındığın kilogramının serbest piyasada 28 liradan işlem gördüğünü açıkladı.

Fındığın fiyatı 24 liradan 28 liraya yükseldi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Soydan, 50 randımanlı fındık fiyatının aralık ayıyla birlikte artış gösterdiğini ifade etti.

FINDIĞIN FİYATI YÜKSELDİ

Bir süredir serbest piyasada 24 lira seviyelerinden işlem gören fındığın fiyatının 28 liraya yükseldiğini belirten Soydan, bu artışın sevindirici olduğunu kaydetti.

Üreticilerin bir kısmının fındığını elinde bulundurduğunu dile getiren Soydan, fiyatlarda yaşanan bu artışın ilerleyen haftalarda devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi. (AA)

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