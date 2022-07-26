FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

26.07.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da fındık toplama işinde çalışacak işçilerin günlük yevmiyesi asgari 215 lira olarak belirlendi.

Fındık işçisinin yevmiyesi belli oldu

Fındık hasadında çalışacak işçilerin yevmiyelerinin belirlenmesi için Giresun Valiliği’nde Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven Başkanlığında yapılan toplantıya, fındık tarımının yapıldığı ilke Kaymakamları, Belediye Başkanları, Kamu kurumlarının temsilcileri, Ziraat Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fiskobirlik yöneticileri ile fındık tarımında çalışan işçi temsilcileri katıldı.

Toplantı sonunda alınan kararlarla ilgili Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, 2022 yılı fındık hasadının yaklaşması nedeniyle fındık toplama işlerinde çalışacak tarım işçilerine ödenecek ücretlerin tespit edildiği belirtildi.

Fındık toplama işinde çalışabilme kriterlerine uygun işçilere, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın, yemek işverene ait ise günlük 215 lira, yemeğin işçilere ait olması durumunda ise 245 lira yevmiye ödenmesinin kararlaştırıldığı ifade edildi.
Açıklamada, fındık ayıklama işinde kullanılan patoz makinesinin saat ücretinin de 800 lira olarak belirlendiği, fındıkların taşınması işinde çalışacak çuvalcılara ise yemek işverene aitse günlük 145 lira, işçiye aitse 260, yemek işçiye ait olursa 290 lira ödeneceği kaydedildi.

Giresun Valiliğince 16 yaşın altındaki çocukların fındık tarımında çalıştırılmasının yasaklandığına işaret edilen açıklamada, yasağa muhalefet edenlere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
IMF'den flaş büyüme tahmini: Yüzde 3.6'tan 3.2'ye düşürüldüIMF'den flaş büyüme tahmini: Yüzde 3.6'tan 3.2'ye düşürüldü
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsinizEmeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz
Anahtar Kelimeler:
Giresun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Metrobüste iğrenç olay! Tuhaf sesler çıkarınca...

Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih

Başvurana 6 bin 250 verilecek... 31 Temmuz son tarih

Otomobil piyasasında indirim olacak mı?

Otomobil piyasasında indirim olacak mı?

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Araç fiyatları düşecek mi? ÖTV sürprizi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Bursa'daki görüntüler kan dondurmuştu! Perde arkası

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.