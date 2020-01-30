Fırat Aslanbaş: “Otomotiv’de ÖTV indirim beklentisi sektörü daha da canlandıracak”

Ankara’da otomotiv sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarından Fırat Aslanbaş, otomotiv sektörünün 2020 yılı değerlendirmesi ve mevcut piyasa değerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Aslanbaş, “ÖTV indirim beklentisi sektörü daha da canlandıracak” dedi.

Öncelikle 2019 yılı ile alakalı olarak değerlendirmelerde bulunan Aslanbaş, 2019 yılı Kasım ayından itibaren devam eden pozitif gelişmelerin devam etmesinin önemli olduğuna dikkat çekti ve faiz oranlarının düşük seyrinin devam etmesinin önemli olduğunu söyledi. Sektörde 2019 yılı başlarında kısmen bir daralma yaşandığına da dikkat çeken Aslanbaş, “Otomotiv sektörü özellikle 2019 yılının ilk çeyreğinde bir daralma yaşadı. Ancak 2019 yılı Kasım ve Aralık aylarında faiz oranlarındaki indirimler ve verilen destek ile hurda teşvikinin de etkisiyle önemli bir sıçrama yaşandı” ifadelerini kullandı.

2020 yılında otomotiv sektöründeki önemli taleplerden birinin de ÖTV indirimi ve faizlerdeki düşüşler olduğuna dikkat çeken iş adamı Aslanbaş, arz-talep dengesinin bu seyirde devam etmesi durumunda ekonomiye de önemli katkı sunacağını dile getirdi.

Aslanbaş, “Sektörün en önemli argümanlarından biri de arz-taleptir dengesidir. Yani alıcının isteği ve talebi doğal olarak piyasalara yansıyor ve bu da sektör bazında bir döngü oluşturuyor. Şuanda sıfır otomobil piyasasında önemli oranda bir talep olduğunu görebiliyoruz. Oradaki talep aynı zaman da ikinci el piyasasına da yansıyarak, sektörde pozitif yönlü bir kazanım oluşturuyor“ dedi.

Piyasada görülen pozitif gelişmeler devam etmeli

Türkiye’nin en büyük sektörlerinin başında gelen otomotiv sektörünün pozitif gelişmelerinin devam etmesi için yeni adımların atılması gerektiğine de vurgu yapan Aslanbaş, 2020 yılında bankaların faiz indirimlerinin devam etmesi ve hurda teşvikinin de yenilenmesi gerektiğini ifade ediyor. “2019 yılı Ocak-Ekim arasında 180 bin adet araç hurda teşvikine dahil oldu” diyen Aslanbaş bunun 2019 yılında sona ermesinin yeniden gözden geçirilmesi gereken bir durum olduğunu ve burada yetkililerin yeni bir karar alması gerektiğini aktardı.

Sıfır ve ikinci el piyasasında önemli bir hareket görüldüğünü anlatan Fırat Aslanbaş umutlarının, 2020 yılı için de piyasadaki hareketliliğin devam etmesi olduğunu söyledi.



