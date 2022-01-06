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Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı: Ekmekte eski fiyata döndüler

06.01.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yapılması istenilen zamlarla gündemde yer alan ekmek fiyatları fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle indirildi. 200 gram somun ekmeğin fiyatı 2 lira 25 kuruştan, 1 lira 25 kuruşa kadar düştü.

Fırıncıların rekabeti vatandaşa yaradı: Ekmekte eski fiyata döndüler

Osmancık'ta 2021 Aralık ayının ilk haftası girdi maliyetlerindeki artışlar sebebiyle 75 kuruşluk artışla 2 lira 25 kuruştan satışa sunulan 200 gram somun ekmek, fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle birçok fırında eski tarife olan 1 lira 50 kuruşa geri çekildi. Hatta bazı fırıncılar eski tarifenin bile altında olan 1 lira 25 kuruştan satmaya başladı.

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SİMİT FİYATI DA DÜŞTÜ

Fırıncılar arasındaki rekabet sonucu 200 gram ekmek, 1 lira 25 kuruş, 1 lira 50 kuruş ve 2 liradan satışa sunulurken yine 2021 Aralık ayında 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan simit, yaşanan yoğun rekabet nedeniyle 50 kuruş indirimle 2 liraya çekildi.

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