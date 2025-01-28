Fırsatçılar iş başında: 1 haftada yüzde 43 zam gördü! Aydın Ağaoğlu "Bu sahtekarlıktır, vurgunculuktur, fırsatçılıktır"

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan otel yangınının ardından yangın güvenliği ürünlerinin fiyatlarında artış görüldü. Bu tür fırsatçılıkların tüketicilerin can güvenliğini tehdit ettiğini belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, fiyat artışlarını tespit edenlerin Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmalarını istedi. Yangın tüpleri ve duman dedektörlerinde yapılan fırsatçılığın cezalandırılmasının önemli olduğunu belirten Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Otel yangınında 78 can kaybettik. Ülke olarak içimiz yanıyor. Üzülüyoruz, fakat birtakım fırsatçılar da buradan çıkar sağlama peşine düştüler. Biz bu filmi pandemide de görmüştük." dedi.

Sözlerine devam eden Ağaoğlu, "Son 1 haftada yangın söndürme veya yangın önleme cihazlarıyla ilgili fiyatlarda artış varsa tüketciler bunu tespit edebilirler. Ettikleri takdirde mutlaka Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet etsinler. Bu şikayetler artık çok kolay. Son 1 haftada yangın önleme cihazlarının fiyatlarındaki grafikte artış varsa bu sahtekarlıktır. Bu vurgunculuktur, fırsatçılıktır. Bakın şu anda ben tespit ettim. Son bir haftada fiyat grafiği nasıl çıkmış? Yüzde 43 artış var. Bununla ilgili ahlaklı olan esnafımızı, tüccarımızı bir yere koyuyorum. Ama bunlar mutlaka Ticaret Bakanlığı tarafından takip edilip, tespit edilip, cezalandırılmaları için kendisinin idari para cezası uygulamasının yanı sıra mutlaka cumhuriyet savcılıklarına da suç duyurusunda bulunmalıdır. Çünkü bu fiyatları gören yangın tüpü, duman dedektörü, benzeri ürün satan firmalar onlarda fiyatlarını yükseltiyor. Burada fiyatları etkileme suçu da var. Bakıyor o 500 liraya atmış, 'Ben niye 300 liraya satayım, 350'ye satayım' diyor. O da 475 lira yapıyor" dedi.

'ŞİKAYET ÇOK KOLAY'

Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulunmanın kolay olduğuna dikkat çeken Ağaoğlu, "Kolonya, maske, dezenfektan fiyatları pik yaptı, kara borsacılık hortladı, aynı filmi burada da seyrediyoruz. Bu çirkin filmin oynatılmasına izin vermemek için tüm tüketiciler dikkatli olun. Son 1 hafta zarfında duman dedektörü, yangın alarmı veyahut yangın tüpleri gibi yangın önleme ürün ve hizmetlerinde fiyat artışları varsa bunları Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde bulunan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na şikayet edelim. Şikayet çok kolay, 175 tüketici hattına 7 gün 24 saat ihbarda bulunabileceğimiz gibi ayrıca Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu internetten şikayetimizi E-devlet şifremizde bildirmemiz mümkün. Benim yaptığım gibi fotoğrafını ekleyerek, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderebilirler. Oraya ulaşamayanlar ki internetten ulaşmak çok kolay, CİMER üzerinden tespit ettikleri bu kara borsa oluşturan eylemleri fotoğraflarıyla, fişleriyle, faturalarıyla, ilan görüntüleriyle mutlaka Ticaret Bakanlığı'na iletsinler. Bununla ilgili çok ciddi yaptırımlar olduğu gibi Türk Ceza Kanunu'nun 237. Maddesi'ne göre de fiyatların yükselmesine yol açacak veya düşmesine yol açacak eylemlerinde 1 yıldan 3 yıla kadar hapiste cezalandırılması söz konusu. O nedenle Ticaret Bakanlığı yetkililerimizin 81 ildeki teşkilatını, birimlerini ben dikkatli olmaya ve özenle bu işin üzerine gitmeye davet ediyorum. Çünkü burada emsal olması lazım ki daha sonraki felaketlerden birileri vurgun pesine düşmesinler" dedi.

'YANGIN TÜPLERİNİN İÇİNE KİMYASAL TOZ YERİNE MERMER TOZ KARIŞIMI DA SIKABİLİYORLAR'

Tüketicilerin sadece fahiş fiyat artışlarına karşı değil, aynı zamanda güvenlik ekipmanlarının kalitesizliğine karşı da dikkatli olmaları gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Aslında yangın tüplerinin de üzerinde bir etiket var. Hangi tarihte yenilenmesi gerekir? Bununla ilgili tüpün değiştirilmesi, içinin doldurulması lazım. Bir başka vicdansızlık da yangın tüplerinin içine kimyasal toz yerine mermer toz karışımı da sıkabiliyorlar. Böylelikle yangın esnasında fonksiyonu azalmış oluyor. Duman dedektörleri, yangın alarm sistemleri, ikazları, ışıklı ikazlar, yangın kapıları, yangın söndürücüler şu anda fiyatlarını arttırmış olanlar varsa, bu ürünleri bu şekilde fiyat arttırımı yapanları mutlaka tespit edelim ve Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Derneği Kurulu'na ihbar edelim. Tüketici olarak bizim dikkat etmemiz gereken yangın tüplerinin gıdalarda olduğu gibi bir son tüketim tarihi vardır. Yani yenilemesi için gerekli olan tarih. Şimdi ben yanında bulunduğum yangın tüpüne baktım. 2025 yılı 11. ayında bunun yenilenmesi lazım. Çünkü etkisi azalıyor. Ayrıca tanınan, bilinen, bakanlıktan, yetkili mercilerden ruhsat almış Türk Standartları Enstitüsü'nden onaylanmış tüpleri tercih edelim. Çünkü bazı fırsatçı, vurguncular o yanlı tüplerin içine kimyasal toz yerine mermer tozu da basabiliyorlar" dedi.

'YAĞ YANGINLARINDA, SU BAZLI SÖNDÜRÜCÜLER ALEVLERİ ARTTIRIR'

Yangın söndürme sistemleri uzmanı Gürkan Danacı, "Biz kurulumu yapan ve danışmanlık yapan bir firmayız. Denetlemelere gittiğimizde, gördüğümüzde, standart dışı çok sistem var. Mesela, biz de sonuçta otellerde konaklıyoruz. Otellerde gördüğümüz kadarıyla çok eksiklikler var. İhbar alacak, alarm verecek dedektör çalışmıyor. Anons sistemleri yok. Springter sistemleri, odalarda otomatik yağmurlama yapacak sistemler çalışmıyor, yok. Biz gözetlediğimizde çok eksiklerini görüyoruz. Mesela yangın kapıları, yangın merdivenleri. Yangın kapıları da standart dışı oluyor. Merdiven altı üretim oluyor. Yangına karşı dayanıklı kapıların üretilmesi lazım. Bunların duman geçirmeyen, alev geçirmeyen contaları var. O tarz kaliteli kapıların kurulması gerekiyor. Otellerde, mutfaklarında bu catering de olabilir restorant da olabilir. Mutfaklardaki davlumbaz söndürme sistemleri yine standartlara uygun kurulması lazım. Davlumbazın büyüklüğüne göre, altındaki pişirme ekipmanlarına göre litre kapasite hesabı yapılıyor. Bu tarzda bir sistem kuruluyor standartlara uygun. Tüplerin içinde potasyum bikarbonat diye sıvı olması lazım. İçinde köpük, toz, su olmaması lazım. Çünkü yağ yangınlarında, su bazlı söndürücüler alevleri arttırır. Ama potasyum bikarbonat sıvısı kullanılsa alevi bastırarak üstüne oksijeni kesiyor ve söndürüyor" dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, yangın malzemelerine denetim yapıldığı hakkında sosyal medya platformlarından paylaşımda bulundu.

(DHA)