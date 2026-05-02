Fırsatçılığı pahalıya mal oldu: 400 TL'lik tıraş için 7.100 TL aldı! Bakanlık inceleme başlattı, belediye mühürledi

İstanbul'da bir berberin turistten talep ettiği traş ücreti akıllara durgunluk verdi. Haliç'te bir erkek kuaförüne giden turiste saç trarışını 400 TL diyen fakat 7100 TL'lik fatura çıkartan berberle ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

400 TL'YE ANLAŞMIŞTI, 7.100 TL FATURA GELDİ

Sosyal medyada gündem olan videoda, bir turist Haliç'teki berber ile 400 TL'ye saç kesimi için anlaştı. Ancak tıraş bittiğinde önüne gelen fatura bir hayli kabarık oldu. Turist, berberin 7.100 TL istemesi ile şoke oldu.

SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİ VE BURUN BANDINA 1.000'ER TL YAZILDI

Turistten; saç kesimi için 400, sakal için 400, wax (saç şekillendirici) için 1.000, burun bandı için 1.000, yüz bakımı için 2.300, saç bakımı için ise 2.000 TL istendi. Böylece toplam fatura 7 bin TL'yi aştı.

GÖRÜNTÜLER YAYILDI TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

Ancak videonun sosyal medyada gündem olması ile işler değişti. Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyatla ilgili harekete geçerek berbere denetim başlattı.

BERBER DÜKKANI MÜHÜRLENDİ

Turiste fahiş fiyat tarifesiyle gündeme gelen Haliç'teki berberin, Fatih Belediyesi'nin incelemelerinin ardından mühürlendiği belirtildi.

Yapılan incelemeler neticesinde, Fatih Belediyemiz ( @FatihBelediye ) tarafından ilgili işyeri mühürlenmiş, yerel yönetimlerimizin bu tür olumsuzluklara karşı gösterdiği hassasiyet ve titizlik bir kez daha ortaya konmuştur. Ticaret Bakanlığımız süreci takip etmektedir.

"MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İstanbul’da bir berber dükkanında, bir turiste yönelik fahiş fiyat uygulaması iddiasına yönelik görüntüler ve şikâyetler Ticaret Bakanlığımızca derhâl takibe alınmıştır.

Söz konusu işletmeye yönelik gerekli incelemeler ivedilikle başlatılmış olup gerekli denetim hızla gerçekleşecektir.

Ülkemizin yüzü olan esnafımızın büyük çoğunluğu, yerli ve yabancı misafirlerimize karşı dürüstlük ve ahilik geleneğine yakışır şekilde hizmet vermektedir. Bu güveni zedeleyen hiçbir uygulamaya asla müsamaha gösterilmeyecektir."