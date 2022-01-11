Fırsatçılığın cezası ağır olacak! Resmi Gazete'de yayımladı: Tam 2 milyon lira ceza

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tarafından TBMM’ye sunulan torba yasanın içerisinde bulunan stokçulukla mücadeleye ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

ZİNCİR MARKETLER İÇİN GEREKÇELİ KARAR HAFTAYA

Öte yandan Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle zincir marketlete ilişkin gerekçeli kararın önümüzdeki hafta açıklanacağını ifade etti. Küle, "Zincir marketler ve 1 tedarikçi olmak üzere 2.7 milyar TL ceza verilmişti. Delil niteliği taşıyan tüm iletişimi, koordinasyonu gerekçeli kararda göreceksiniz. Cezanın nedeni tedarikçiler aracılığı ile zincir marketler arasındaki fiyat geçişlerini birlikte sağlamak olarak özetleyebiliriz" dedi.

ERDOĞAN: STOKÇULAR BEDELİNİ ÖDEYECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan stokçuluğa işaret ederek, "Stokçulara sesleniyorum hangi üründe olursa olsun depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Stokçulara evelallah biz mezar edeceğiz. Stokçuluk bizim dinimizde haramdır, bunu yapamazsınız. Yapanlar varsa bunun bedelini ödeyecekler" demişti.

