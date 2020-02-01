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FİSKOBİRLİK'in ivmesi 2020'de daha da artacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:06 | Son Güncelleme

Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar: - "10 bin tonun üzerinde fındık aldık, ödediğimiz para 150 milyon lirayı geçti" - "2020 yılı bizim için daha iyi beklentiler içinde olduğumuz bir yıl, geçen 5 yıllık süreç de bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı"

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) 2020 yılında ticari kapasitesini artırmayı hedefliyor.

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un üreticiden fındık alma, nihai ürün üretme ve pazarda gücünü artırma anlamında yürüyüşlerini güçlendirerek devam ettirdikleri bir yıl olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllara kıyasla geçen yıl ticari hacimlerinin de büyüdüğünü dile getiren Bayraktar, üreticiye kolay ulaşıldığı, alınan ürünlerin daha verimli kullanıldığı bir yıl geçirdiklerini aktardı.

Bayraktar, fındık alımlarının her yıl arttığına işaret ederek, "10 bin tonun üzerinde fındık aldık, ödediğimiz para 150 milyon lirayı geçti. Emanet ve nakit usulü alımlarımız da var ancak ödemede bir problemimiz yok." dedi.

Ödemelere çok dikkat ettiklerini aktaran Bayraktar, "Geçmişin yıkıntılarını toplamak çok kolay olmadı. Üreticiyi, piyasayı endişeye bırakacak hiçbir davranışta bulunmadık. Fındık alıp satmakta, ürün parası ödemekte bir sıkıntımız yok. Bugüne kadar da iyi işler yaptık." diye konuştu.

Bayraktar, bu yıl üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yürüyüş her geçen gün artarak devam ediyor. İnşallah alımlarda 2020 yılıyla ilgili kapasitemizi de artıracağız. 2020 yılı bizim için daha iyi beklentiler olan bir yıl, geçen 5 yıllık süreç de bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Piyasada faizlerin düşmesi de bize ciddi anlamda bir hareket alanı kazandırdı."

- "Ticari itibarını sürekli artıran bir kurum"

FİSKOBİRLİK'in ticari itibarını sürekli artıran bir kurum olduğunun altını çizen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Belki kooperatifçilik anlamında geçmişte yaşadığı birtakım sıkıntılar vardı ancak bu anlamda da güven endeksini artıran bir kurum halinde. Sektör artık fındıkla ilgili bir şey söyleyeceği zaman 'FİSKOBİRLİK acaba ne diyor?' noktasına geldi. Bu durum, olumsuz görüntüden olumluya gidiş olduğunu gösteriyor."

Olumlu gidişatın alımlara da yansıdığını belirten Bayraktar, her yıl daha fazla üreticinin ziyaret ettiği, daha fazla insanın çalışmak istediği bir kurum haline geldiklerini söyledi.

Bayraktar, genel anlamda başladıkları noktaya göre, bugün gayet iyi bir yerde olduklarını belirterek, Türkiye'deki tüm bankaların FİSKOBİRLİK ile çalışmak için sırada olduğunu aktardı.

Fındık piyasasıyla ilgilenen kişilerin zihninde, Birlikle ilgili "Acaba?" sorusunun kaldığını düşünmediğini dile getiren Bayraktar, genel anlamda FİSKOBİRLİK'in ticari ve piyasa itibarının sürekli yükseldiğini piyasadaki tüm aktörlerin ifade ettiğini vurguladı.

Lütfi Bayraktar, şu anda Maliye, SGK, üretici, tüketici ve çalışanına borçlarının bulunmadığını sözlerine ekledi.

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fındık, Fındık alımları, FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, Giresun,

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