Fıstığın yanına yaklaşılmıyor! Fiyatı cep yakıyor: Geçen seneye göre yüzde 100’den fazla yükseldi

Türkiye'deki fıstık üretiminde yaklaşık 21 milyon ağaçla önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa’da fıstık fiyatlarının yüksek olması hem alıcıyı hem de satıcıyı kara kara düşündürüyor. Geçen yıl yaş fıstığın kilosu 80 ile 140 lira arasında satılırken bu sene 230 ile 350 lira arasında satılıyor.

FİYATI 450 TL KADAR ÇIKIYOR

Şanlıurfa’nın Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenen Keten Köyneği cinsi fıstıkta ise fiyat 350 liraya kadar yükseliyor. İri tanesi, ipeksi kabuğu, çatlak oranının yüksekliği ve farklı aromasıyla en çok tercih edilen fıstıklar arasında yer alan Keten Köyneği fiyatındaki yükseliş cepleri yakıyor. Fabrikalarda tavlanan fıstığın kilosu ise 450 liraya kadar çıkıyor.

"GİTTİKÇE YÜKSELİYOR"

Haşimiye Meydanı'ndaki tarihi han bölgesinde fıstık satışı yapan Mehmet Fatih Ok, “Geçen sene fıstık 90 liraydı, bu sene 230 lira. Yani bu kadar bir artış gösterdi. Millet fıstığa bakıyor alamıyorlar. Geçen sene 80 liraydı, o fıstık bu sene 230 lira. Geçen sene daha çok satıyordu. Mesela geçen sene 100 kilo satıyorsak bu sene 10 kilo satıyoruz. Bakan geri çekiliyor. Evvel sene 30 liraydı. Sonra 90 lira oldu, bu sene bir defada yükseldi, 230 lira oldu. Düşer mi, düşmez, böyle gider. 200 lira, 230 lira, 250 lira, böyle gider. 300 liraya kadar gördük zaten. Gittikçe yükseliyor” dedi.

Fıstıkların çok pahalı olduğunu söyleyen müşterilerden Abdullah Alkan, “Fıstıklar çok pahalı, kimse alamıyor, 300 lira, 330, lira 350 lira. Fabrikada kavrulduktan sonra daha da yükseliyor, 400 lirayı, 500 lirayı bulur. Otogarda daha pahalıdır” ifadelerine yer verdi.

"EVDE TABAĞA KOYUP YİYEMİYORUZ"

Fıstık fiyatlarının önceki yıllara nazaran çok fazla yükseldiğini ve alamadıklarını söyleyen Osman Mızrakçı, “Şu anda Urfa genelinde fıstığı hiç alamıyoruz. Eskiden 20 TL, 30 TL’ydi ama şimdi 250 TL, 300 TL olmuş. Evde tabağa koyup da ailemizle yiyemiyoruz. Piyasa çok değişmiş, eskisi gibi değil” dedi.

1 kilo fıstığın bir günlük yevmiye ile aynı olduğunu söyleyen Ahmet Güneş, "Yani şu an fıstık 250 TL olmuş. Urfa genelinde zaten bir yevmiye 250 lira. Sabahtan akşama kadar çalışacaksın 1 kilo fıstık için mi” şeklinde konuştu.

Tarlada fıstık üretip sattıklarını söyleyen Mert Erarslan, "Şu an fıstık üreticisiyiz. Tarlalarımızda boz fıstık satıyoruz. 100 TL’ye hal pazarına gidiyor. Hal pazarında bunu kavlatıyorlar, 350 liraya, 400 liraya insanlara sunuyorlar. Gerçekten fahiş fiyatlar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

