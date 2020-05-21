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Fitch 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli 9 bankanın kredi notu görünümünü "negatif"e düşürdü.

Fitch 9 bankanın kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren ING Bank, Denizbank, QNB Finansbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), ICBC Turkey, Alternatifbank, Burgan Bank, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans'ın uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunu "B+" olarak sabit tutarken not görünümlerini "durağan"dan "negatif"e düşürdü.

Yapılan açıklamada, negatif görünümün Türkiye'nin dış finansmandaki zayıflığının hükümetin bankacılık sektörüne müdahale etme riskini artırdığını yönündeki Fitch görüşünü yansıttığını belirtildi. Fitch bu durumun bankaların döviz yükümlülüklerini yerine getirme imkanlarını kısıtlayabileceğini kaydetti.

Açıklamada, piyasadaki dalgalı seyir ve Türkiye'nin net döviz rezervlerindeki zayıflık devam ederken, Türkiye'nin yüksek dış finansman ihtiyacı göz önüne alındığında müdahale riskinin artmasının negatif görünümü yansıttığı belirtildi.

Dış finansman ihtiyacı konusundaki baskının artması halinde bankacılık sektörüne müdehalenin daha da olası olacağını kaydeden Fitch, dış finansman ihtiyacının büyük bir kısmının bankacılık sektörü aracılığıyla sağlandığını, bunun da piyasa erişimini korumak ve sermaye kontrollerinden kaçınmak için önemli teşvik yarattığını teyit ettiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınının Türkiye ekonomisinde yarattığı dalgalanma Türk Lirasındaki değer kaybını hızlandırdı. Merkez Bankası rezervlerinin düşük oluşu ve salgının etkilerinden korunmak için gereken dış kaynak ihtiyacının henüz karşılanmamış olması nedeniyle Türk Lirasındaki değer kaybı Mayıs ayı başında zirve yaptı. Dolar/TL kuru 7 Mayıs'ta 7,2690 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

DW/SSB, JD

© Deutsche Welle Türkçe


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