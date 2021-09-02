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Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek

02.09.2021 02:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının faiz oranlarını 2025'e kadar değişmeyeceğini bildirdi.

Fitch: Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı almış, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25 olarak sabit tutmuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Avro bölgesi halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşarken, orta vadeli enflasyon görünümünün zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi.

"2025'E KADAR DEĞİŞMEYECEK"

ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek ve tahvil alımı en az 2024'e kadar devam edebilir" değerlendirmesinde bulunuldu. (AA)

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