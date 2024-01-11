Fitch, Fed'den hazirana kadar faiz indirimi beklemiyor

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ama haziran veya temmuzdan önce başlayacağını düşünmüyoruz. ABD ekonomisi beklediğimizden daha dirençli performans sergilediğinden, artık ABD ekonomisinde resesyon öngörmüyoruz" dedi.

Fitch Ratings, merkez bankalarının faiz indirimlerinde yavaş hareket edeceğini ve ABD Merkez Bankasının (Fed) haziran veya temmuz itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyor.

Fitch Ratings'in Kredi Görünümü Londra 2024 Konferansı, Fitch Ratings Başkanı Ian Linnell'in açılış konuşmasıyla başladı. Linnell, ABD'deki seçimlerin ekonomi politikaları açısından etkili olacağını, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin piyasalar için endişe yarattığını dile getirdi.

Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de ticari gemilere saldırılarının tedarik zincirlerine etkisinin olacağını ifade eden Linnell, Rusya'nın dış politikası ve Çin'in ekonomi politikalarının yakından takip edilmesi gereken konular olduğunu söyledi.

Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton da kurumun Küresel Ekonomik Görünüm 2024 raporundaki tespitleri paylaştı.

Son üç aydır çekirdek enflasyonda iyileşme görüldüğünü ifade eden Coulton, "Bu da merkez bankalarının artık kendilerinden daha emin hareket edebilecekleri anlamına geliyor. Merkez bankaları politika faizini yeterince kısıtlayıcı seviyeye kadar yükseltti ve bundan sonrasında yeni bir faiz artışı beklemiyoruz." diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMLERİ

Coulton, merkez bankalarının bu yıl faiz indirimlerine başlayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Bu yıl sonu itibarıyla faizin şu andaki seviyesine göre daha düşük olacağını öngörüyoruz ancak merkez bankaları faiz indirimlerde yavaş hareket edecek. Fed'in bu yıl üç kez faiz indirimine gitmesini bekliyoruz ama haziran veya temmuzdan önce başlayacağını düşünmüyoruz. Bu görüşte olmamızın sebebi de talebin hala bir miktar güçlü kalması ve iş gücü piyasalarının sıkı kalmaya devam etmesi. İşsizlik şu an çok düşük ve ücret enflasyonu Fed'in kendinden emin ve agresif şekilde faiz indirimine gitmesi için yeterince hızlı düşmüyor. ABD ekonomisi beklediğimizden daha dirençli performans sergilediğinden, artık ABD ekonomisinde resesyon öngörmüyoruz."

"ABD EKONOMİSİNDE BÜYÜMEDE BÜYÜK BİR SIÇRAMA ÖNGÖRMÜYORUZ"

Para politikasındaki sıkı duruş devam edeceği için de ABD ekonomisinde büyümede büyük bir sıçrama öngörmediklerini dile getiren Coulton, Çin'in ise büyümede istikrar sağlamaya çalıştığını ve uygulanan politikaların etkinliği konusunda şüphelerin olduğunu ifade etti.

Coulton, Çin'in ekonomik büyümesinin konut piyasasındaki risklerin de devam etmesi nedeniyle yüzde 4,6'ya gerileyeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da faiz indirimlerinde yavaş hareket etmesini beklediklerini kaydeden Coulton, "ECB'nin de nisan itibarıyla faiz indirimine başlayabileceğini öngörüyoruz. BoE'nin ise yılın ilk yarısına kadar faiz indirimine gitmesini beklemiyoruz. ECB ve BoE'den de Fed gibi bu yıl üç kez faiz indirimi öngörüyoruz." dedi.

Coulton, Avrupa ekonomisinde görünümün kötüleştiğini ve küresel ticaretteki yavaşlamanın Avrupa'da imalat sektörünü vurduğunu belirtti.

"YOĞUN SEÇİM GÜNDEMİ NEDENİYLE SİYASİ RİSKLER YÜKSEK"

Fitch Ratings Araştırma Birimi Başkanı Ed Parker da bu yıl dünya çapındaki yoğun seçim gündemi nedeniyle siyasi risklerin yüksek olduğunu söyledi.

Yüksek faiz nedeniyle birçok gelişmekte olan piyasanın stres altında olduğunu kaydeden Parker, Çin ekonomisinde büyüme hızının keskin şekilde yavaşlamasının beklendiğini de sözlerine ekledi.





