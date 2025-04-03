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Fitch'ten Çin kararı! Kredi notunu düşürdüler

03.04.2025 16:24
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirledi.

Fitch'ten Çin kararı! Kredi notunu düşürdüler

Fitch'ten yapılan açıklamada, kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve borçların hızla artacağı beklentisiyle Çin'in kredi notunun düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Çin'in kredi notunu "A+" seviyesinden "A" seviyesine çekildiği, not görünümünün "durağan" olarak belirlendiği bildirildi.

Fitch'in açıklamasında, "Not indirimi Çin'in kamu maliyesinin zayıflamaya devam edeceği ve kamu borçlarının hızla artacağı tahminimizi yansıtıyor." ifadesi kullanıldı.

"MALİ AÇIKLARI YÜKSEK TUTACAK"

İç talepteki durgunluk, artan gümrük tarifeleri ve deflasyonist baskılar nedeniyle büyümeyi desteklemek için Çin hükümetinin sürekli mali teşvik uygulandığına yer verilen açıklamada, bu teşviklerin, gelir tabanındaki yapısal erozyonla birlikte, muhtemelen mali açıkları yüksek tutacağına işaret edildi.

Trump'ın Çin'e karşı gümrük tariflerinin Fitch'in beklentilerinin üzerinde geldiğine yer verilen açıklama, "Çin, ihracat pazarlarını çeşitlendirdiği için Başkan Trump'ın ilk dönemine kıyasla ABD'nin doğrudan gümrük vergilerine karşı daha dirençli görünmektedir. Buna rağmen, gümrük tarifelerindeki artış çok daha sert olmuştur ve Çin gümrük tarifelerinin neden olduğu daha geniş çaplı bir küresel yavaşlamadan etkilenmeye devam edecektir." yorumu yer aldı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise Fitch'in, ülkenin kredi notunu düşürmesinin "taraflı" olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Çin'deki gerçek durum tam ve objektif olarak yansıtılmıyor, derin teessüflerimizi bildiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Fitch, geçen yıl yüzde 5 büyüyen Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 büyümesini bekliyor. Çin'in genel hükümet bütçe açığının 2024'teki GSYH'nin yüzde 6,5 seviyesinden 2025'te yüzde 8,4'üne yükseleceği de tahmin ediliyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Çin Fitch Ratings
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