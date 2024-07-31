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Fitch'ten Türk bankalarına uyarı! Ilımlı bir bozulma var

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
31.07.2024 11:47
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten Türk bankalarına kritik uyarı geldi. Fitch, Türk bankalarının marj baskısı altında olduğunu ve varlık kalitesinde ılımlı bir bozulma yaşandığını bildirdi.

Fitch'ten Türk bankalarına uyarı! Ilımlı bir bozulma var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının faaliyet ortamının, azalan makroekonomik ve finansal istikrar riskleri ile artan yatırımcı güvenini yansıtarak 2024'ün ilk çeyreğinde iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

CNBC-e'de yer alan habere göre, Fitch Ratings, parasal sıkılaştırma, kredi büyüme sınırlamaları, yüksek TL fonlama maliyetleri ve bireysel borçluların daha zayıf geri ödeme performansı nedeniyle kârlılık baskılarının arttığını vurguladı. Fitch, bu faktörlerin bankaların mali performansını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Bununla birlikte, Fitch Ratings, Türk bankalarının karşılık ayırma ve kârlılık tamponlarının, parasal sıkılaştırmanın etkisini atlatmak için yeterli kalmasını beklediklerini söyledi. Fitch, bankaların bu zorlu ekonomik koşullara rağmen faaliyetlerini sürdürebileceği görüşünde.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Fitch Ratings banka uyarı
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