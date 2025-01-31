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Fitch'ten Türkiye açıklaması: 'Riskler hala devam ediyor'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
31.01.2025 18:11
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten Türkiye açıklaması geldi. Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak temel senaryosunu açıkladı. Açıklamada, "Temel senaryomuz Türkiye'nin mevcut ekonomik programını sürdürmesi yönündedir." ifadelerine yer verildi.

Fitch'ten Türkiye açıklaması: 'Riskler hala devam ediyor'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Fitch şu açıklamaları yaptı:

"Türk Bankalarının yabancı para likiditesi daha düşük, ancak kalitesi daha yüksek, piyasaya erişim iyileşti.

Sıkılaştırma tedbirleri ve yetkililerin ortodoks para politikasına geri dönmeye devam etmesi nedeniyle Türk bankaları için yeniden finansman riskleri azalmıştır.

Ancak, bankaların daha da artan kısa vadeli dış borçlarının yüksek payı ve yatırımcı duyarlılığına olan hassasiyetleri nedeniyle bu riskler halen mevcut.

Temel senaryomuz Türkiye'nin mevcut ekonomik programını sürdürmesi yönündedir, ancak finansal istikrar risklerinin yeniden canlanmasına yol açabilecek ve dövize olan talebi yeniden canlandırabilecek olan politikanın tersine çevrilmesi riski devam etmektedir."

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings fitch
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