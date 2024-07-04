Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı! 'Dezenflasyon yolunda engel değil'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün haziran ayı enflasyon rakamlarına açıklamasının ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE'de yüzde 1.64'lük artış yaşandı. Veriler, aylık bazdan yılın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını yorumladı.

Morales Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil." dedi. Morales, dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

DOLAR KURU İÇİN 36 TL BEKLENTİSİ

Cnbc-e'nin sorularını yanıtlayan Morales, "Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir." ifadesini kullandı.

Morales şunları kaydetti:

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 43

"Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin Haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında gözlenen beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle Mart ayında %40 olan 24 yıl sonu enflasyon tahminimizi %43'e yükselttik. Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz."

"TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ SADECE YIL SONUNDA 250 BAZ PUAN İNDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.







