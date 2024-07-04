FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı! 'Dezenflasyon yolunda engel değil'

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı! 'Dezenflasyon yolunda engel değil'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.07.2024 17:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin ekonomi politikalarını değerlendireren Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, dolar / TL, enflasyon ve faize ilişkin de tahminlerini açıkladı. Morales, yıl sonunda dolar TL kuru için 36 TL, enflasyon için yüzde 43 beklediklerini söyledi. Merkez Bankası'nın faiz indirimine bu yıl gidebileceğini aktaran Morales 250 baz puanlık bir düşüşün olabileceğini söyledi.

Fitch'ten Türkiye değerlendirmesi! Dolar, enflasyon ve faiz tahminini açıkladı! 'Dezenflasyon yolunda engel değil'

Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün haziran ayı enflasyon rakamlarına açıklamasının ardından dünyaca ünlü bankalardan peş peşe değerlendirmeler geldi. TÜİK verilerine göre haziran ayında TÜFE'de yüzde 1.64'lük artış yaşandı. Veriler, aylık bazdan yılın en düşük enflasyon rakamı olarak kaydedildi. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü ve Türkiye Analisti Erich Arispe Morales, Türkiye'nin ekonomi politikalarını yorumladı.

thumbs_b_c_4a8a2d9359098b4aec3ad0f9a16f6e65

Morales Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili "TL'nin kademeli değer kaybı dezenflasyon yolunda bir engel değil." dedi. Morales, dolar kuru, enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

dolarrr

DOLAR KURU İÇİN 36 TL BEKLENTİSİ

Cnbc-e'nin sorularını yanıtlayan Morales, "Türk Lirası'nın kademeli olarak değer kaybetmesini ve yılı muhtemelen ABD doları karşısında 36 civarında tamamlamasını bekliyoruz. Sıkı para politikası duruşu beklentisi, daha tutarlı maliye ve gelir politikaları, seviye ve kompozisyon açısından daha güçlü uluslararası rezervler, dış finansmana erişim ve azalan cari açık ile desteklendiğinde, TL'de önceki yıllarda olduğu gibi keskin bir değer kaybı beklemiyoruz. Görüşümüze göre, politika duruşu beklentileri çıpaladığı ve lira varlıkların cazibesini desteklediği için, TL'nin kademeli değer kaybı enflasyonla mücadele patikası için bir engel teşkil etmemelidir." ifadesini kullandı.

enflasyon

Morales şunları kaydetti:

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 43

"Türkiye'nin makroekonomik senaryosuna ilişkin Haziran güncellememizde, iç talebin dirençli seyri ve özellikle Nisan ayında gözlenen beklenenden güçlü enflasyon ivmesi nedeniyle Mart ayında %40 olan 24 yıl sonu enflasyon tahminimizi %43'e yükselttik. Haziran ayındaki para politikası kararında da vurgulandığı üzere, Merkez Bankası'nın sıkı politika duruşunu sürdürmekte kararlı olduğunu düşünüyoruz."

merkez

"TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ SADECE YIL SONUNDA 250 BAZ PUAN İNDİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

Sonuç olarak, TCMB'nin ana politika faizini sadece yıl sonunda 250 baz puan indirmesini bekliyoruz. Politika yapıcıların önündeki zorluk, enflasyonu benzer ülkelerle karşılaştırılabilir seviyelere indirmek için genel olarak sıkı bir politika duruşunu uzun bir süre devam ettirmektir.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Bankası'ndan 35 milyon dolarlık kredi onayı! Dünya Bankası'ndan 35 milyon dolarlık kredi onayı!
Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!Ek vergi kararı tartışmalara neden olmuştu! Bugün yürürlüğe girdi, fiyatlara da yansıyacak!
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira olduBankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 13,8 trilyon lira oldu
Anahtar Kelimeler:
faiz enflasyon beklentisi fitch dolar tahminleri
En Çok Okunan Haberler
Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

Pendik'te kan donduran olay! 18 yaşındaki genç sadece yolda yürüyordu: Şimdi bu halde...

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

AK Partili isim pazara gitti, vatandaşa hak verdi

AK Partili isim pazara gitti, vatandaşa hak verdi

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Merkez Bankası duyurdu: 8 hafta sonra ilk kez!

Merkez Bankası duyurdu: 8 hafta sonra ilk kez!

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.