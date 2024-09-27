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Fitch'ten Türkiye kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
27.09.2024 10:02
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi. Fitch, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti.

Fitch'ten Türkiye kararı: Türkiye Varlık Fonu ve 8 belediyenin kredi notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 büyükşehir belediyesi ve Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu yükseltti.

8 BÜYÜKŞEHİR POZİTİFE DÖNDÜ!

Fitch'ten yapılan açıklamaya göre; Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin ve Muğla Büyükşehir Belediyeleri'nin uzun vadeli yabancı ve yerel para cinsinden tahvil temerrüt notları (IDR) "B+"dan "BB-"ye çıkarıldı.

Kredi notlarının görünümü "durağan" olarak belirlendi. Fitch, İstanbul'un kıdemli teminatsız notunu da "B+"dan "BB-"ye yükseltti.

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Fitch ayrıca, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) uzun vadeli yabancı ve yerel para birimi tahvil ihraççı temerrüt notlarını (IDR) "durağan" görünüm ile "B+"dan "BB-"ye yükseltti

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Anahtar Kelimeler:
Fitch Ratings kredi notu
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