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Fitch üç bankanın not görünümünü "negatif"e indirdi Halkbank'ın notunu düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2020 07:43 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi.

Fitch üç bankanın not görünümünü "negatif"e indirdi Halkbank'ın notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Garanti Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e indirdi. Halkbank'ın kredi notunu ise bir kademe indirerek B olarak belirledi.

Fitch tarafından dün yapılan açıklamada Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi , Garanti BBVA, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın notu B+ olarak teyit edildi.

Fitch Halkbank'ın not indirimi ve diğer iki kamu bankasının notunda negatif görünümün "Ülke olarak Türkiye'nin zayıflayan döviz rezerv pozisyonundan, dolayısıyla ihtiyaç duyulması halinde bankalara döviz desteği verme kabiliyetinin azalmasından" kaynaklandığını belirtti.

(Reuters)

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