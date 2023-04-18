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Fitre 2023 kaç TL, son gün ne zaman? Fitre kimlere verilir, zekatla farkı ne? İşte 30 günlük fitre miktarı!

18.04.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitre miktarı ile ilgili Diyanet'ten açıklama geldi. Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, fitrelerini vermek isteyen vatandaşlar ücretini kimlere verilebileceğini ve zekatla farkını araştırıyor. İslam inancında önemli bir yeri olan bu ödeme darda olanların ihtiyaçlarının karşılanmasına vesile oluyor. Peki, Fitre 2023 kaç TL, son gün ne zaman? Fitre kimlere verilir, zekatla farkı ne?

Fitre 2023 kaç TL, son gün ne zaman? Fitre kimlere verilir, zekatla farkı ne? İşte 30 günlük fitre miktarı!

Fitre 2023 ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken fitrelerini vermek isteyenler kimlere verilebileceğini araştırıyor. Fitre, Ramazan Bayramı’na kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları mâli bir ibadettir. İşte konuya dair detaylar...

FİTRE 2023 KAÇ TL, SON GÜN NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı fitre tutarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre fitre tutarı günlük 70 lira belirlendi. Fitre miktarı nakdi yani para olarak verilebileceği gibi ayni olarak da verilebiliyor. Fitrenin bayramın birinci gününden önce verilmesi gerekmektedir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir.

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Diyanet İşleri'nden yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlenmesine, bu meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebileceğine, belirlenen bu meblağın, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna, bunun yanında her bir mükellefin, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebileceğine, oy birliği ile karar verildi."

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Fıtır sadakası ya da fitre, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır.

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Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.

FİTRE VE ZEKAT FARKI NEDİR?

Fitre, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilir. Fakat İslam’a göre 80.18 gr altını olan herkes zekat mükellefidir. Ayrıca 561 gr gümüşü olan, 5 devesi, 30 sığırı ve 40 koyunu olan kişiler de zekat vermek zorundadır. Ürünlerde ise sınır 650 kilodur. 80.18 gr altına denk gelen ticari ürünler de zekat kategorisinde değerlendirilmektedir.

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Zekat için bir yıllık sürenin dolması yeterlidir ancak genel itibariyle ramazan ayı içerisinde zekatlar dağıtılmaktadır. Bu ayda verilen sadakanın çok sevap olması nedeniyle genel anlamda bu ayda zekat dağıtımı yapılmaktadır.

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