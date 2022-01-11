Fiyat artışı Bakanlığın gündeminde: Çocuk bezine üst sınır!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık'a kadın hijyen ürünlerine yapılan zamlar soruldu.

Bakan Yanık bu konuda bir çalışma başlayabileceklerini söyleyerek, “Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz” dedi.

Bu konuda şikayetlerin geldiğini söyleyen Bakan Yanık, “KDV düştüğünde maalesef bunu ürünlere yansıtılmıyor diyerek, “Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" açıklamasında bulundu.



