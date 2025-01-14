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Fiyat artışı ile ilgili yeni düzenlemeler yolda! Bu kez Erdoğan da devrede…

14.01.2025 07:34
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Hükümet yüksek enflasyonun önüne geçmek için yeni adımları devreye almaya hazırlanıyor. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara yaptırımların ağırlaştırılacağı öğrenilirken aşırı fiyat artışlarının tespiti için de ihbar müessesinin kurulacağı belirtildi. Öte yandan rekabet ihlali yapan yöneticilere de ceza verilecek. İşte fiyat artışlarının önüne geçmek için atılması beklenen yeni adımların detayları…

Fiyat artışı ile ilgili yeni düzenlemeler yolda! Bu kez Erdoğan da devrede…

Yüksek enflasyon son yıllarda dur durak bilmedi. Vatandaş artan fiyatlar karşısında zor günler yaşamaya devam ederken hükümetin de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara yaptırımları ağırlaştırılacağı öğrenildi. Haksız fiyat artışlarının tespiti için ihbar müessesesi kurulacak. Rekabet ihlali yapan yöneticilere de ceza verilecek.

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde üzerinde durduğu öğrenilen fahiş fiyat artışı ve fırsatçılık yapanlarla ilgili önümüzdeki süreçte yeni bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında da yer verilen yeni düzenlemelere göre piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilecek, uluslararası rekabet hukuku standartları korunacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bu kapsamda, rekabetin korunmasına yönelik mevzuat güncelleme çalışması tamamlanacak.

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İHBAR MÜESSESESİ

Rekabet ihlallerinin tespitinin kolaylaştırılması için ihbar müessesesi geliştirilecek.

YÖNETİCİLERE CEZA

İhlalde belirleyici etkisi tespit edilen teşebbüs ve teşebbüs birliği yöneticilerine para cezası verilmesi uygulaması hayata geçirilecek.

DENETİM VE GÖZETİM

Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir yapıda olacak şekilde Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.

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YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞACAK

Haksız ticari uygulamalarla mücadele etkinleştirilecek, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik mekanizmalar geliştirilerek uygulamaya konulacak.

DİJİTAL REKLAMLAR

‘Dijital Tüketicinin Korunması’ yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı mevzuat değişikliğine gidilecek.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Zam Fahiş fiyat fiyat
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