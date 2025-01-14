Fiyat artışı ile ilgili yeni düzenlemeler yolda! Bu kez Erdoğan da devrede…

Yüksek enflasyon son yıllarda dur durak bilmedi. Vatandaş artan fiyatlar karşısında zor günler yaşamaya devam ederken hükümetin de fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara yaptırımları ağırlaştırılacağı öğrenildi. Haksız fiyat artışlarının tespiti için ihbar müessesesi kurulacak. Rekabet ihlali yapan yöneticilere de ceza verilecek.
Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son günlerde üzerinde durduğu öğrenilen fahiş fiyat artışı ve fırsatçılık yapanlarla ilgili önümüzdeki süreçte yeni bazı düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında da yer verilen yeni düzenlemelere göre piyasalarda rekabeti bozucu yapı ve davranışlar daha yakından takip edilecek, uluslararası rekabet hukuku standartları korunacak. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bu kapsamda, rekabetin korunmasına yönelik mevzuat güncelleme çalışması tamamlanacak.
Rekabet ihlallerinin tespitinin kolaylaştırılması için ihbar müessesesi geliştirilecek.
İhlalde belirleyici etkisi tespit edilen teşebbüs ve teşebbüs birliği yöneticilerine para cezası verilmesi uygulaması hayata geçirilecek.
Farklı idareler tarafından yürütülen piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin toplulaştırılması, uygulama yeknesaklığının sağlanması ve mükerrerliklerin engellenmesi amacıyla bağımsız bir yapıda olacak şekilde Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu kurulacak.
Haksız ticari uygulamalarla mücadele etkinleştirilecek, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara uygulanan yaptırımlar ağırlaştırılacak. Bu kapsamda denetimlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik mekanizmalar geliştirilerek uygulamaya konulacak.
‘Dijital Tüketicinin Korunması’ yaklaşımıyla dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı mevzuat değişikliğine gidilecek.
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