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Fiyat artışı yüzde 300’ü bulunca harekete geçildi: Aylık 2 bin 300 lira! Başvurular e-Devlet’ten

23.08.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon ve hayat pahalılığı hızla artarken, hemen hemen tüm harcamalarını kısan dar gelirli veliler okulların açılacağı günü düşünmeye başladı. Eylül ayında masrafları nasıl karşılayacağını düşünen veliler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin 337 lira verileceğini söyledi. Peki sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte ayrıntılar...

Fiyat artışı yüzde 300’ü bulunca harekete geçildi: Aylık 2 bin 300 lira! Başvurular e-Devlet’ten

Milyonlarca öğrenci kısa süre sonra okula başlayacak. Ancak velileri şimdiden okul masrafı korkusu sardı. Kalem, silgi, boya gibi ürünlerde artış oranı yüzde 100'ü aşarken özellikle defter fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Defter fiyatları 4 kat pahalanarak 4-5 TL seviyesindeki 80 sayfalık defterler 19.90 TL'ye satışa çıktı. Defterdeki fiyat artışı yüzde 300'ü buldu.

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BAKAN YANIK DUYURDU

Bu kapsamda okula giden çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için devletin ödeme yapacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, “SED’den (Sosyal ve Ekonomi Destek) SED’den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, bu yardımdan faydalanan toplam 140 bin civarı aile olduğunu ve ortalama yardım miktarının 2 bin 337 TL olduğunu belirtti.

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EKONOMİK DESTEK HİZMETİ NE ŞEKİLDE YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

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SOSYAL VE EKONOMİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe
-T.C. Kimlik Numarası beyanı,
-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
-İŞ-KUR ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

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